Kocsis Máté elárulta, mi lesz az újévi fogadalma + videó

Közösségi oldalára feltett videójában újévi fogadalmáról kérdezték Kocsis Mátét, aki válaszában hangsúlyozta: nem szokott ilyeneket tenni, most azonban egyértelmű politikai célt fogalmazott meg.

Mint mondta, azt fogadta meg, hogy a kormánypártok megnyerik a választást, és legyőzik politikai ellenfeleiket. A Fidesz frakcióvezetőjének kijelentése jól illeszkedik a kormányoldal következetes politikájába, amely a

stabilitást, a nemzeti érdekek képviseletét és az eredmények megvédését helyezi előtérbe.

Kocsis Máté szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: a kormánypártok magabiztosan készülnek a választási megmérettetésre, és továbbra is a választók bizalmának elnyerését tartják elsődleges feladatuknak.