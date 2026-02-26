Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

orbán balázsukrajnaeurópai unióvolodimir zelenszkijbrüsszel

Orbán Balázs: A Barátság kőolajvezeték elzárása egyértelmű politikai nyomásgyakorlás

„A helyzet súlyos, Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket” – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Balázs, aki szerint a döntés mögött brüsszeli támogatás is áll. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli: politikai zsarolás zajlik Magyarországgal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 22:30
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A helyzet súlyos, Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ezzel akar nyomást gyakorolni”– figyelmeztetett Facebook-videójában Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az ukrán lépés nem önálló akció volt, hanem Brüsszel támogatásával történt. Állítása szerint az Európai Unió Ukrajna mellé állt az ügyben, és a magyar ellenzék is hallgatólagosan támogatja az ukrán törekvéseket. A politikus szerint 

a Barátság kőolajvezeték elzárása egyértelműen politikai nyomásgyakorlás, amelynek Magyarország az elszenvedője.

Hangsúlyozta: a kormány megerősítette az energetikai létesítmények védelmét, mert úgy látja, további nyomásgyakorlás is várható. Mint fogalmazott, „akciók sem kizártak”, ezért felszólították Ukrajnát és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy indítsa újra a kőolajszállítást. 

Ők zárták el, ők tudják elindítani

– jegyezte meg.

Orbán Balázs kijelentette: amennyiben Ukrajna nem állítja helyre a szállítást, Magyarország a jövőben nem tud támogatni olyan lépéseket, amelyek Ukrajna számára fontosak. Hozzátette: Magyarországot nem lehet megzsarolni, az ország megvédi magát. 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

