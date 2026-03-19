Lázár János: Ha van Fidesz, van kerítés és nincs migráns

– Ha van Fidesz, van kerítés és nincs migráns – szögezte le Lázár János a legújabb videójában. Hozzátette: ez a rend lényege Magyarországon 2026-ban, ez is tétje a választásnak, ezért is kérik a szavazók voksát. Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: szigorították a büntető törvénykönyvet is, míg 2010-ben tízezer ember volt börtönben, most húszezer ember van rácsok mögött.

– Rendet teremtettünk Magyarországon! – hangsúlyozta a miniszter.

Magyarországon egy migráns sincs az utcákon, nincs egyetlenegy bevándorló sem, nincs ilyen kockázat, míg más országokban közbiztonsági veszélyt jelent az, hogy százezerszám és milliószám jönnek a migránsok

– mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter.

