Berlinben a migránsszállóktól a bűnbandákig terjed a migránsbűnözés

Egyre nagyobb felháborodással néz szembe a berlini Neukölln kerületben egy ifjúsági központ, miután kiderült, hogy a személyzet nem jelentette a súlyos szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat a rendőrségnek, állítólag attól tartva, hogy a gyanúsítottakat „tipikus muszlimnak” bélyegzik meg – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A vita középpontjában egy Gropiusstadtban található ifjúsági szabadidőközpont áll, amely Neukölln egyik kerülete, és nagyszámú migránsáról ismert. A Bild című német bulvárlap beszámolója szerint az eset egy török ​​kurd iskoláslányról szól, akit állítólag arab származású fiúk egy csoportja szexuálisan bántalmazott a központban.

A botrány azután robbant ki, hogy a létesítmény alkalmazottai nem értesítették a hatóságokat, annak ellenére, hogy tudomást szereztek az incidensekről. Ehelyett a személyzet állítólag belsőleg próbálta kezelni a helyzetet. A Bild által idézett források szerint az indoklás az volt, hogy elkerüljék a gyanúsítottak nyilvános „tipikus muszlimként” való emlegetését

– írja a Hungarian Conservative hírportál.

Az eset először egy januárban történt incidens után került napvilágra, amelyben állítólag több fiú bántalmazta a lányt az ifjúsági központ egyik szobájában. A helyzet állítólag akkor ért véget, amikor egy alkalmazott belépett a szobába. A lány állítólag a következő napokban azt mondta az ifjúsági központ dolgozóinak, hogy hónapokkal korábban már megerőszakolták ugyanebben az intézményben. Az állítólagos incidens novemberben történt a központ kertjében.

A jelentés szerint a feltételezett elkövető – egy 17 éves, „Medi” becenéven ismert fiú – filmre vette az esetet, majd a felvételt később az áldozat zsarolására használta fel. A videó állítólag elterjedt a központban tartózkodó többi fiú között, ami a lány további zaklatásához vezetett.

A jelentés azt is állítja, hogy hasonló aggasztó viselkedés történt az ifjúsági központban hónapokkal az eset nyilvánosságra kerülése előtt. A női látogatók állítólag ismételt zaklatásról és nem kívánt fizikai kontaktusról panaszkodtak. A hatóságokkal való kapcsolatfelvétel helyett a személyzet állítólag belső intézkedéseket vezetett be. A központba járó lányok állítólag egy biztonsági szót kaptak, amit használhattak, ha fenyegetve érezték magukat, miközben eltávolították annak a helyiségnek az ajtaját, ahol az incidensek történtek.