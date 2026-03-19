Berlinben a migránsszállóktól a bűnbandákig terjed a migránsbűnözés

Neuköllnben egy menedékkérő fiatal lányt erőszakoltak meg, míg a fővárosban egy új bűnbandát azonosítottak. A bűnelkövetők között pedig – a legsúlyosabb esetekben – továbbra is felülreprezentáltak a migránsok Berlinben.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2026. 03. 19. 4:55
Egyre nagyobb felháborodással néz szembe a berlini Neukölln kerületben egy ifjúsági központ, miután kiderült, hogy a személyzet nem jelentette a súlyos szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat a rendőrségnek, állítólag attól tartva, hogy a gyanúsítottakat „tipikus muszlimnak” bélyegzik meg – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A vita középpontjában egy Gropiusstadtban található ifjúsági szabadidőközpont áll, amely Neukölln egyik kerülete, és nagyszámú migránsáról ismert. A Bild című német bulvárlap beszámolója szerint az eset egy török ​​kurd iskoláslányról szól, akit állítólag arab származású fiúk egy csoportja szexuálisan bántalmazott a központban.

A botrány azután robbant ki, hogy a létesítmény alkalmazottai nem értesítették a hatóságokat, annak ellenére, hogy tudomást szereztek az incidensekről. Ehelyett a személyzet állítólag belsőleg próbálta kezelni a helyzetet. A Bild által idézett források szerint az indoklás az volt, hogy elkerüljék a gyanúsítottak nyilvános „tipikus muszlimként” való emlegetését

írja a Hungarian Conservative hírportál.

Az eset először egy januárban történt incidens után került napvilágra, amelyben állítólag több fiú bántalmazta a lányt az ifjúsági központ egyik szobájában. A helyzet állítólag akkor ért véget, amikor egy alkalmazott belépett a szobába. A lány állítólag a következő napokban azt mondta az ifjúsági központ dolgozóinak, hogy hónapokkal korábban már megerőszakolták ugyanebben az intézményben. Az állítólagos incidens novemberben történt a központ kertjében.

A jelentés szerint a feltételezett elkövető – egy 17 éves, „Medi” becenéven ismert fiú – filmre vette az esetet, majd a felvételt később az áldozat zsarolására használta fel. A videó állítólag elterjedt a központban tartózkodó többi fiú között, ami a lány további zaklatásához vezetett.

A jelentés azt is állítja, hogy hasonló aggasztó viselkedés történt az ifjúsági központban hónapokkal az eset nyilvánosságra kerülése előtt. A női látogatók állítólag ismételt zaklatásról és nem kívánt fizikai kontaktusról panaszkodtak. A hatóságokkal való kapcsolatfelvétel helyett a személyzet állítólag belső intézkedéseket vezetett be. A központba járó lányok állítólag egy biztonsági szót kaptak, amit használhattak, ha fenyegetve érezték magukat, miközben eltávolították annak a helyiségnek az ajtaját, ahol az incidensek történtek.

A jelentésre reagálva Falko Liecke (CDU), Berlin ifjúságért és családért felelős államtitkára határozottan bírálta az ügy kezelését. „Felháborító, hogy a muszlim elkövetőket látszólag itt védik, hogy elkerüljék a megbélyegzésüket, miközben az áldozatot magára hagyják. Ez a hozzáállás teljesen elfogadhatatlan” – mondta a Bildnek, hozzátéve, hogy a hatóságok vizsgálják, hogy megsértették-e a gyermekvédelmi törvényeket.

Az ügy végül csak azután jutott el a rendőrséghez, hogy a lány segítséget kért az ifjúsági központon kívül. Egy támogatója értesítette a szüleit, akik ezután egy rendőrségi megelőző tiszttel az Állami Bűnügyi Rendőrséghez fordultak. A nyomozók állítólag a nyomozás részeként lefoglalták a gyanúsított mobiltelefonját. Liecke azzal is vádolta a helyi hatóságokat, hogy megpróbálják eltussolni az ügyet, megjegyezve, hogy az ifjúságvédelmi hivatalt állítólag hetekkel korábban tájékoztatták a helyzetről, de nem tettek rendőrségi feljelentést.

Berlinben emelkedett a súlyos bűncselekmények száma

A fenti eset egy megdöbbentő példa, azonban a statisztikák is azt mutatják, hogy Berlinben szaporodnak a súlyos esetek. Berlin legfrissebb bűnügyi statisztikái azt mutatják, hogy míg az összes bűncselekmény száma csökken, addig a legsúlyosabb bűncselekmények, köztük a szexuális erőszak, az emberölés és a lőfegyveres bűncselekmények száma meredeken emelkedett – írja a The European Conservative.

Az adatok szerint a rendőrség által azonosított gyanúsítottak 43,3 százalékát nem német állampolgárok tették ki, míg a külföldiek a város lakosságának csak 22,5 százalékát adják.

Iris Spranger (SPD) berlini belügyi szenátor által szerdán bemutatott adatok szerint a regisztrált bűncselekmények teljes száma 6,7 százalékkal csökkent, a 2024-es 539 049 esetről 2025-re 502 743-ra. Az általános csökkenés ellenére számos erőszakos bűncselekmény száma jelentősen megnőtt.

A szexuális bűncselekmények száma 15,7 százalékkal emelkedett, a 2024-es 7475 esetről 2025-re 8652-re. A rendőrség által megoldott 5958 ügyből a gyanúsítottak 36,9 százalékát külföldiek tették ki.

A gyilkosságok száma is emelkedett, 117-ről 165 esetre – ez 41 százalékos növekedés. A hatóságok azonban megjegyzik, hogy ezek közül a halálesetek közül 79 egyetlen állítólagos gyilkosságsorozathoz kapcsolódott, amelyben egy palliatív ellátásban részt vevő orvos vett részt, akit súlyos betegek megölésével vádoltak. A rendőrség összesen 89 gyanúsítottat azonosított a gyilkossági és emberölési nyomozásokban tavaly, akik közül 54 (60,7%) nem német állampolgár volt.

A fegyveres bűncselekmények számában jegyezték fel a legnagyobb növekedést. A lőfegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények száma 666 esetről (2024) 1119-re (2025) emelkedett, ami 68 százalékos növekedést jelent. Az 553 fegyveres fenyegetés vagy lövés miatt vizsgált gyanúsított 39,6 százaléka külföldi volt.

A késeléssel kapcsolatos bűncselekmények száma is emelkedett. A rendőrség 2025-ben 3599 ilyen esetet regisztrált, szemben az előző évi 3412-vel, ami 5,5 százalékos növekedést jelent. Az 1906 azonosított gyanúsított 56,4 százaléka nem rendelkezett német állampolgársággal.

Néhány kategóriában ugyanakkor kismértékben csökkentek az esetek. A rablás esetei 5121-ről 4823-ra, míg a testi sértéseké 1,6 százalékkal, 50 638-ról 49 830-ra csökkent. A rablás gyanúsítottjainak 55 százalékát, a testi sértéssel vádolt személyeknek pedig 44,1 százalékát külföldi állampolgárok tették ki.

Új bűnbanda Berlinben

A berlini rendőrség szerint egy migránsbandákhoz köthető új bűnözői hálózat kelt félelmet a német fővárosban, miután lövöldözések, gránáttámadások és nagyszabású zsarolási kísérletek sorozata történt a helyi vállalkozások ellen.

Az RBB műsorszolgáltató Kontraste című politikai műsora által bemutatott vizsgálatok arra utalnak, hogy

az erőszak egy törökországi gyökerű „Daltons” nevű csoporthoz köthető, amely a hatóságok szerint Németországban is megkezdte megtelepedését.

Az ügyészek jelenleg mintegy 200 nyomozást folytatnak a csoporthoz és hasonló bűnszervezetekhez kapcsolódóan Berlinben.

A hatóságok szerint a banda elsősorban kurd menedékkérőket toboroz, akiket állítólag pénz és státusz ígéreteivel csábítanak el. A nyomozók úgy vélik, hogy néhány újoncot először menekülttáborokban kerestek meg, mielőtt lövöldözésekre és más támadásokra használták volna őket.

Ez a működési mód számos más európai országban is megtapasztalható volt, köztük Hollandiában, Belgiumban és Svédországban is, ahol a Rawa Majid vezette bűnözői hálózat – más néven a Kurd Róka – évek óta terrorizálja Stockholm külvárosait.

Borítókép: Rendőrök Berlinben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

