Nem bízzák a véletlenre: Olyan nevekkel indul a Karinthy Színház új évada, akiket mindenki ismer

Váradi R. Szabolcs: Az elvarázsolt királykisasszony

Rendező: Váradi R. Szabolcs

Főbb szerepekben: Kovács Vecei Fanni, Dobra Mara, Sándor Soma, Mikecz Estilla, Mohácsi Norbert, Lux Ádám, Vándor Éva

A családokat egy vadonatúj, klasszikus elemekből építkező mesejátékkal várja a színház. Az álruhás királyfiakat és elvarázsolt királykisasszonyokat felvonultató darab a bátorságról, a kitartásról és a közös tapasztalás útján elnyert megbocsátásról mesél a gyerekek és a felnőttek nyelvén egyaránt.

Bernard Slade: Jutalomjáték

Rendező: Olt Tamás

Főbb szerepekben: Schneider Zoltán, Balázs Andrea, Mikecz Estilla, Dobra Mara, Marton Róbert, Sándor Soma, Kovács Vecei Fanni

A Kőszegi Várszínházzal együttműködésben (ottani bemutató: 2026. július) készülő világsikerű vígjáték ősztől költözik a Karinthy színpadára. A darab – amelynek új magyar fordítását Olt Tamás készítette – humorral és mély érzelmekkel mesél a művészi pálya kihívásairól, az emberi kapcsolatokról és az önmagunknak való megbocsátás képességéről.

A. P. Csehov: Sirály

Rendező: Olt Tamás

Főbb szerepekben: Szulák Andrea, Mikó István, Rajkai Zoltán, Kovács Vecei Fanni, Szabó Sipos Barnabás, Vándor Éva, Lux Ádám, Mikecz Estilla, Mohácsi Norbert

A következő évad igazi ékköve a társulat régi álma, Csehov időtlen klasszikusa. A darab a színházról, a generációs és stílusbeli ütközésekről, a megújulás vágyáról és a pusztítóan reménytelen szerelmekről szól. Az előadáshoz olyan neves vendégművészek csatlakoznak, mint Szulák Andrea, Mikó István és Rajkai Zoltán.

Bővül a Karinthy Színház társulata

A társulat a következő évadtól két új taggal erősödik: csatlakozik a Jászai Mari-díjas Szabó Sipos Barnabás, valamint a fiatal színészgeneráció egyik legígéretesebb tagja, Sándor Soma.