Karinthy Színházúj évadszínház

Nem bízzák a véletlenre: Olyan nevekkel indul a Karinthy Színház új évada, akiket mindenki ismer

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A budai teátrum tudatos építkezéssel és megerősödött társulattal vág neki a következő szezonnak. A Karinthy Színház 2026/2027-es évadterve rendkívül sokszínű: a klasszikus drámától a fekete komédián és a családi mesejátékon át egészen a kortárs kamaraoperáig terjed a repertoár, ráadásul igazi színházi legendák csatlakoznak az előadásokhoz.

Munkatársunktól
2026. 06. 12. 9:33
Balázs Andrea több elismerést is átvehetett az eseményen Fotó: Győrfi-Forgács Beáta
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Váradi R. Szabolcs: Az elvarázsolt királykisasszony

Rendező: Váradi R. Szabolcs

Főbb szerepekben: Kovács Vecei Fanni, Dobra Mara, Sándor Soma, Mikecz Estilla, Mohácsi Norbert, Lux Ádám, Vándor Éva

A családokat egy vadonatúj, klasszikus elemekből építkező mesejátékkal várja a színház. Az álruhás királyfiakat és elvarázsolt királykisasszonyokat felvonultató darab a bátorságról, a kitartásról és a közös tapasztalás útján elnyert megbocsátásról mesél a gyerekek és a felnőttek nyelvén egyaránt.

Bernard Slade: Jutalomjáték

Rendező: Olt Tamás

Főbb szerepekben: Schneider Zoltán, Balázs Andrea, Mikecz Estilla, Dobra Mara, Marton Róbert, Sándor Soma, Kovács Vecei Fanni

A Kőszegi Várszínházzal együttműködésben (ottani bemutató: 2026. július) készülő világsikerű vígjáték ősztől költözik a Karinthy színpadára. A darab – amelynek új magyar fordítását Olt Tamás készítette – humorral és mély érzelmekkel mesél a művészi pálya kihívásairól, az emberi kapcsolatokról és az önmagunknak való megbocsátás képességéről.

A. P. Csehov: Sirály

Rendező: Olt Tamás

Főbb szerepekben: Szulák Andrea, Mikó István, Rajkai Zoltán, Kovács Vecei Fanni, Szabó Sipos Barnabás, Vándor Éva, Lux Ádám, Mikecz Estilla, Mohácsi Norbert

A következő évad igazi ékköve a társulat régi álma, Csehov időtlen klasszikusa. A darab a színházról, a generációs és stílusbeli ütközésekről, a megújulás vágyáról és a pusztítóan reménytelen szerelmekről szól. Az előadáshoz olyan neves vendégművészek csatlakoznak, mint Szulák Andrea, Mikó István és Rajkai Zoltán.

Bővül a Karinthy Színház társulata

A társulat a következő évadtól két új taggal erősödik: csatlakozik a Jászai Mari-díjas Szabó Sipos Barnabás, valamint a fiatal színészgeneráció egyik legígéretesebb tagja, Sándor Soma.

A színház 2026. június 7-én hivatalosan is lezárta a 2025/2026-os szezont, amely az építkezés és a közönségsikerek időszaka volt. Az évad során öt nagyszabású bemutatót tartottak (Furcsa pár, Apácák, Blaha Lujza és a piros bugyelláris, A fiú, Liliom), a korábbi sikerdarabok közül pedig a Tanár úr kérem, a Tortúra és a Lököttek elérte a 100., míg a Szent Péter esernyője a 150. előadást. A színház emellett olyan sikeres edukációs és közösségi kezdeményezéseket működtetett, mint a fiataloknak szóló Keltető program, a Hamlet és A fiú utáni dráma- és mentálhigiénés feldolgozó beszélgetések.

Az évad végén Balázs Andreát és Bodrogi Gyulát a Karinthy Színház örökös tagjává választották. 

Emellett a társulat és a háttérdolgozók számos szakmai díjat vehettek át:

  • Soós Imre-díj: Kovács Vecei Fanni
  • Hollósi Frigyes-díj: Balázs Andrea
  • Vastaps-díj: Olt Tamás (Zenthe Ferenc Színház)
  • Legjobb női alakítás (Országos Függetlenfilm Fesztivál): Dobra Mara
  • Állami kitüntetések (Március 15.): Németh Gábor (Magyar Érdemkereszt Arany fokozat), Váradi R. Szabolcs (Ezüst fokozat), Hostin Istvánné Terike és Bíró Tamás (Bronz fokozat).

A színház belső és közönségdíjai (2025/2026)

  • Karinthy Marci-díj (a társulat szavazata alapján): Barczag János (díszítő)
  • Hétköznapi csodatevő díj (a háttérdolgozóknak): Pertics Róbert (kellékes)
  • A társulat kedvenc színésze: Karácsony Gergely
  • A közönség szavazatai alapján a legjobb színész: Lux Ádám
  • A közönség szavazatai alapján a legjobb színésznő: Balázs Andrea
  • A közönség szavazatai alapján a legjobb előadás: Furcsa pár

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