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Bukdácsoló szuperhősök? A Marvel köszöni szépen, továbbra is degeszre keresi magát a képregényfilmekkel

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Évek óta emlegetik a szuperhősfilmek aranykorának végét, temetik a műfajt: a DC újraindítása döcög, a Sony sorra futott bele fájdalmas bukásokba, és egyre többen beszélnek a képregényfilmes lufi kipukkanásáról. A számok azonban mást mutatnak. Miközben a riválisok botladoznak, a Marvel továbbra is stabilan termeli a milliárdokat, és úgy tűnik, hogy a közönség még mindig vevő a jól felépített szuperhős-univerzumokra.

Dani Áron
2026. 07. 29. 20:34
A Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében visszatérnek a mutánsok és az X-Men, a Marvel crossovere az év legjobban várt képregényfimje. Forrás: TMDb
A Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében visszatérnek a mutánsok és az X-Men, a Marvel crossovere az év legjobban várt képregényfimje. Forrás: TMDb
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