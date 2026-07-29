nyaralásüdülőhelyrablás

A magyarok kedvelt nyaralóhelyein új módszerekkel rabolják ki az embereket, ezekre mindenképp ügyelni kell!

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Az európai nyári szezonban árnyékként követi a nyaralókat a bűnözési hullám a közkedvelt mediterrán üdülőhelyeken. Idén azonban már új módszerekkel rabolnak: az észak-olasz tengerparti apartmanokban az alvó vendégekre éjszaka kábítógázt fújnak, a digitális térben pedig a szállásfoglaló portálok rendszereit kijátszva pillanatok alatt ürítik ki a gyanútlan utazók bankszámláit.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 29. 16:27
A rendőrség sokszor tehetetlen, ha a külföldi nyaraláson kirabolnak minket
A rendőrség sokszor tehetetlen, ha a külföldi nyaraláson kirabolnak minket Fotó: JAIME REINA Forrás: AFP
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Pillanatok alatt rémálommá válhat a nyaralás (Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF)
Pillanatok alatt rémálommá válhat a nyaralás (Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF)

Kizsebelik a bankszámláinkat

Ma már az online világban sem lehetnek biztonságban a nyaralók: egy még kiterjedtebb, nemzetközi csalássorozat szedi az áldozatait, amely közvetlenül érinti a szállásfoglaló felületeket használó utazókat. A kiberbűnözők már nem egyszerűen kéretlen e-maileket küldözgetnek, hanem magát a szálláshelyek belső adminisztrációs rendszereit törik fel.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a csalók már a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia alapú nyelvi modelleket használják a levelek megírására, így a korábban jellemző magyartalan, helyesírási hibáktól hemzsegő szövegek helyett tökéletesen megfogalmazott, hivatalos hangvételű felszólításokat küldenek. A hiszékenyek bankszámláit így pillanatok alatt ürítik ki a tolvajok.

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