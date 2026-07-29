Megdöbbentő jelentés készült az antiszemitizmus terjedéséről

A jelentés kiemelte a gyűlölet terjesztésének módjában bekövetkezett minőségi változást, megjegyezve, hogy a digitális szféra az extrémizmus elsődleges inkubátorává vált. Argentínában az incidensek 66 százaléka online történt, míg Franciaországban a gyűlöletkeltő tartalmak 58,5 százaléka az X közösségi média platformon koncentrálódott.

A jelentés megállapította, hogy a J7-országokban a 2025-ös helyzetet számos konvergáló trend határozta meg. Mind a hét ország zsidó közösségi szervezetei arról számoltak be, hogy „a zsidóellenes ellenségeskedés már nem korlátozódik a peremvidékekre”. A jelentés dokumentálta, hogy

az antiszemitizmus normalizálása nem metafora; mérhető és dokumentált jelenség.

Az oktatási intézmények „akut gócpontként” jelentek meg. A zsidó diákok mind a hét országban „öncenzúráról, kirekesztésről, ellenséges osztálytermi környezetről és nem megfelelő intézményi válaszokról” számoltak be.

Borítókép: Gyászolók a Bondi Beachen a támadás után (Fotó: AFP)