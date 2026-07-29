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Megdöbbentő jelentés készült az antiszemitizmus terjedéséről

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A hét legnagyobb diaszpóra zsidó közösséget tömörítő J7 nevű szervezet antiszemitizmus elleni munkacsoportjának új jelentése szerint 2025 volt a legvéresebb év az antiszemita erőszak tekintetében a zsidó diaszpórában az 1994-es Buenos Aires-i AMIA-robbantás óta. A szerdán közzétett jelentés 20 ember halálát dokumentálta célzott antiszemita támadásokban világszerte 2025-ben. Kezdve a Sydney-i Bondi Beachen történt hanuka-i mészárlással, amelyben 15 ember halt meg, a Jom Kippurkor történt manchesteri Heaton Park zsinagógában elkövetett lövöldözéseken át, amelyek során két ember halt meg, a washingtoni Capital Jewish Museumban és a coloradói Boulderben történt támadásokig.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 29. 13:58
Gyárolók a Bondi Beach-i támadás után Fotó: REBECCA STEVENS Forrás: AFP
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A jelentés kiemelte a gyűlölet terjesztésének módjában bekövetkezett minőségi változást, megjegyezve, hogy a digitális szféra az extrémizmus elsődleges inkubátorává vált. Argentínában az incidensek 66 százaléka online történt, míg Franciaországban a gyűlöletkeltő tartalmak 58,5 százaléka az X közösségi média platformon koncentrálódott.

A jelentés megállapította, hogy a J7-országokban a 2025-ös helyzetet számos konvergáló trend határozta meg. Mind a hét ország zsidó közösségi szervezetei arról számoltak be, hogy „a zsidóellenes ellenségeskedés már nem korlátozódik a peremvidékekre”. A jelentés dokumentálta, hogy 

az antiszemitizmus normalizálása nem metafora; mérhető és dokumentált jelenség. 

Az oktatási intézmények „akut gócpontként” jelentek meg. A zsidó diákok mind a hét országban „öncenzúráról, kirekesztésről, ellenséges osztálytermi környezetről és nem megfelelő intézményi válaszokról” számoltak be.

Borítókép: Gyászolók a Bondi Beachen a támadás után (Fotó: AFP)

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