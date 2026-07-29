Katasztrófától tartanak a Velencei-tónál, kritikus hétre számítanak

Fürdőzési tilalom több strandon

A Velencei-tó környékén nemcsak az alacsony vízállás okoz gondot. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal július 23-tól bakteriális szennyezettség miatt fürdőzési tilalmat rendelt el öt népszerű strandon.

A korlátozás az Agárd Park Strand Kempingre, a Tini Strandra, a Velence Északi Strandra, a Velence Korzó és Szabadstrandra, valamint a Velence Resort & Spa strandjára vonatkozik. Az érintett fürdőhelyeken a vízminőség helyreállásáig továbbra is tilos a fürdőzés.

A szakemberek szerint a következő napok időjárása meghatározó lehet a tó ökológiai állapotának alakulása szempontjából, ezért fokozott figyelemmel kísérik a vízminőség és a halállomány helyzetét.

Nemrég lapunk arról számolt be, a Velencei-tó vízállásának folyamatos csökkenése már nem csupán természetvédelmi kérdés, hanem a térség gazdaságát és jövőjét is meghatározó probléma. Eötvös Pál Árpád, Gárdony polgármestere kiemelte, évek óta elmaradnak a szükséges beavatkozások, míg Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségvezetője arra figyelmeztetett: ha nem születik hosszú távú megoldás, a Velencei-tó ökológiai állapota tovább romolhat, ami a turizmusra és a helyi vállalkozásokra is súlyos következményekkel járhat.