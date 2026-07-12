Vészjelzések a Velencei-tó partjáról: nem lehet tovább halogatni a vízpótlást

Úgy véli, legalább ilyen fontos mulasztás, hogy a Dunából történő vízpótlás lehetőségét sem vizsgálták ki kellő alapossággal.

Én továbbra is azt gondolom, hogy kizárólag a Duna rendelkezik akkora vízkészlettel, amely hosszú távon képes lenne biztosítani a Velencei-tó vízpótlását. De még egy részletes megvalósíthatósági tanulmány sem készült arról, hogy ez mennyibe kerülne és hogyan lehetne megvalósítani

– szögezte le. A polgármester szerint a korábban emlegetett negyvenmilliárd forintos becslések sem megalapozottak.

„Hiába újítják fel a tározókat, ha nincs bennük víz”

A közbeszédben gyakran felmerül megoldásként a Pátkai- és a Zámolyi-víztározó rekonstrukciója.

Eötvös Pál Árpád azonban úgy véli, ez önmagában nem oldja meg a problémát.

Hiába kotorják ki, hiába újítják fel őket, ha egyszer nincs bennük víz. Víz nélkül ezek csak nagy gödrök maradnak

– jelentette ki a polgármester. Szerinte az ország egészét érintő kiszáradási folyamatok miatt a korábbi vízgazdálkodási szemlélet már nem tartható fenn.

– Már húsz évvel ezelőtt figyelmeztettek arra a szakemberek, hogy Magyarország egyre szárazabbá válik. Az Alföldön méterekkel süllyedt a talajvízszint. A régi, pazarló vízgazdálkodást fel kell váltania egy vízmegtartásra épülő rendszernek – tette hozzá Eötvös Pál Árpád.

A turizmus még kitart

A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta: Gárdony nem mondott le a turistákról. A város folyamatosan szervez rendezvényeket, koncerteket, fesztiválokat, és igyekszik olyan programokat kínálni, amelyek akkor is vonzóvá teszik a térséget, amikor a tó vízállása nem ideális.

Az elmúlt hetekben például nagyszabású koncertet rendeztek az Agárdi Popstrandon, emellett továbbra is népszerű a Velencei-tó körüli kerékpárút, amely családok ezreit vonzza minden évben. Dinnyésen a Várpark és Skanzen, a madárrezervátum, valamint a környék természeti értékei szintén fontos turisztikai célpontok.

Van mit megnézni a tónál akkor is, ha valaki éppen nem strandolni érkezik

– fogalmazott.