Ferencváros FTCeurópa-ligaNagy Ádám

Irigykedhet megbüntetett ellenfelére a Fradi, amelyben meglepő debütálás következhet

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Az Európa-ligában megszokott csütörtöki játéknap helyett szerdán fogadja az El-selejtező harmadik körében az FTC a lengyel Górnik Zabrzét. A Budapesten kezdődő kétmeccses párharc győztese bebiztosítja őszi kupaszereplését. Ha viszont a lengyel kupagyőztes ellen kiesik az FTC, a Monaco elleni bravúrral érhetné csak el a Konferencialiga-alapszakaszt. Nagy Ádám bekerült a Ferencváros El-keretébe, először játszhat nemzetközi kupameccsen.

Koczó Dávid
2026. 08. 05. 6:30
Az FTC a Twente kiejtése után a Górnik Zabrze ellen folytatja az Európa-liga selejtezőjét
Az FTC a Twente kiejtése után a Górnik Zabrze ellen folytatja az Európa-liga selejtezőjét Fotó: Ladóczki Balázs
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A Górnik Zabrze fordított helyzetben van: a Fenerbahce elleni BL-selejtezős párharcot elveszítette 2-1-es összesítéssel, idénybeli egyetlen bajnokiját viszont megnyerte másfél hete, a Fradi elleni párharc előtt pedig a második fordulós meccsére sikeresen kért halasztást.

A Ferencváros irigykedhet ellenfelére, hogy lengyel ezüstérmesként és kupagyőztesként a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdhetett: ugyanez az eredménypár Magyarországon csak El-indulást ér. Ugyanakkor az FTC most a pályán bizonyíthatja, hogy mégiscsak a lengyel ezüstérmes előtt jár.

Real Madrid előtt és után Górnik Zabrze

Jelen állás szerint a párharc két meccse közötti hétvégén a Górnik játszik majd lengyel bajnokit, a Fradi viszont nem lép pályára az NB I-ben, helyette szombaton a Real Madrid ellen vív hazai pályán gálamérkőzést. Borbély Balázs játékosai akár abból is energiát meríthetnek a visszavágóra, de természetesen a továbbjutást azért a Górnik ellen hazai mérkőzésen kell megalapozni.

– Nagyon fontos volna, hogy kapott gól nélkül lehozzuk a mérkőzést, ez a célunk. Támadásban veszélyesnek kell lennünk, főleg hazai pályán – fogalmazott a Ferencváros pályaedzője, Leandro de Almeida.

A visszavágóval kapcsolatban a lengyelek rossz hírt kaptak a héten: az UEFA 68 ezer eurós bírság mellett szektorbezárással is büntette a Górnik Zabrzét a csapat szurkolóinak BL-selejtezőben tanúsított viselkedése miatt.

Változások a Fradi keretében: Nagy Ádám visszatérése a küszöbön

A Fradi kettőt is cserélt az El-keretében a párharc előtt: Franko Kovacevic helyére visszakerült Alekszandar Csirkovics, ennél azonban nagyobb lehet a jelentősége annak, hogy Elton Acolatse helyett Nagy Ádám is bevethető lesz a lengyelek ellen. A rutinos védekező középpályás a múlt héten tíz év légióskodás után tért vissza a Fradiba, a Vasas elleni bajnokin még nem volt a meccskeret tagja.

Különös módon Nagy Ádám, aki kilenc Eb-meccsével magyar csúcstartó, nemzetközi kupameccsen még sosem játszott, ebből a szempontból most jöhet el a harmincegy éves futballista debütálása.

Nagy 2015 nyarán még tinédzserként ült néhány El-selejtezőn a Fradi kispadján, egy évvel később, a 2016-os Eb után viszont már vitte a Bologna, amely a magyar középpályással a soraiban nem tudott nemzetközi kupaszereplést kiharcolni a Serie A-ban. Később Nagy Ádám az angol és az olasz másodosztályban futballozott, ekkori klubjaival szemben nyilvánvalóan nem is lehetett elvárás a nemzetközi szereplés kivívása.

El-selejtező, 3. forduló

  • Ferencváros–Górnik Zabrze 20.15 (tv.: M4 Sport)

 

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