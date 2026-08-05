Irigykedhet megbüntetett ellenfelére a Fradi, amelyben meglepő debütálás következhet

A Górnik Zabrze fordított helyzetben van: a Fenerbahce elleni BL-selejtezős párharcot elveszítette 2-1-es összesítéssel, idénybeli egyetlen bajnokiját viszont megnyerte másfél hete, a Fradi elleni párharc előtt pedig a második fordulós meccsére sikeresen kért halasztást.

A Ferencváros irigykedhet ellenfelére, hogy lengyel ezüstérmesként és kupagyőztesként a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdhetett: ugyanez az eredménypár Magyarországon csak El-indulást ér. Ugyanakkor az FTC most a pályán bizonyíthatja, hogy mégiscsak a lengyel ezüstérmes előtt jár.

Real Madrid előtt és után Górnik Zabrze

Jelen állás szerint a párharc két meccse közötti hétvégén a Górnik játszik majd lengyel bajnokit, a Fradi viszont nem lép pályára az NB I-ben, helyette szombaton a Real Madrid ellen vív hazai pályán gálamérkőzést. Borbély Balázs játékosai akár abból is energiát meríthetnek a visszavágóra, de természetesen a továbbjutást azért a Górnik ellen hazai mérkőzésen kell megalapozni.