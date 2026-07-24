A Ferencváros nagy bejelentése: az ETO helyett a Real Madrid a Groupama Arénában

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Az FTC nyári bajnoki, európai kupaselejtező ritmusát egy Real Madrid elleni meccsel szakítja meg. A magyar és a spanyol rekordbajnok augusztus 8-án, szombaton mérkőzik meg egymással a Groupama Arénában. A Real élére a nyáron kinevezett José Mourinho visszatér, hiszen az FTC tizenkét éve a Chelsea ellen avatta fel új stadionját, amelynek akkor a portugál volt a vezetőedzője. A vb-n sokáig jutott sztárok, Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Marc Cucurella játékára a FIFA-szabályozás miatt kicsi az esély.

Koczó Dávid
2026. 07. 24. 10:57
Ki játszik az FTC ellen a Real Madrid sztárjai közül? Kylian Mbappé érkezésére kisebb, Vinícius Júnior játékára nagyobb az esély a labdarúgó-vb után Fotó: AFP/Oscar del Pozo
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Azok a sztárok viszont, akiknek hamarabb véget ért a világbajnokságuk, minden bizonnyal pályára lépnek a Groupama Arénában, azaz vélhetően játszik az FTC ellen Vinícius Júnior, Arda Güler vagy éppen Federico Valverde is.

 

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