Mourinho újra a régi – különös választ adott a Real Madrid Fradi elleni meccse előtt

Arra a kérdésre, hogy mit érzett, amikor újra a Real Madrid kispadján ült, a rá jellemző módon válaszolt:

– Egyelőre semmit. A jó érzések még hátra vannak – mondta nevetve.

A Marca szerint a Special One a régi, és hiányzott nekik

A spanyol Marca című lap tudósítása szerint Mourinho már az első nyilvános felkészülési mérkőzésén megmutatta, hogy a Special One lényege változatlan maradt. Külön figyelmet szenteltek a viselkedésének. E szerint Mourinho többnyire visszafogottan figyelte a játékot, ám amikor nem értett egyet egy játékvezetői döntéssel, azonnal kirohant reklamálni – annak ellenére, hogy csak egy augusztusi barátságos mérkőzésről volt szó.

Tizenhárom évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy egyszer ismét Mourinhót látjuk a Real Madrid edzőjeként? Vannak dolgok, amelyek megváltoztak benne, mások azonban ugyanolyanok maradtak. Ez a Special One esszenciája. Ne tagadjuk, hiányzott nekünk.

– írta a Marca.

A spanyol lap ugyanakkor nemcsak ünnepelte Mourinhót, hanem rögtön meg is nevezte az egyik legfontosabb feladatát. A Marca szerint a Real Madrid védekezési gyengesége továbbra is jól látható. Piccoli már az első félidőben könnyedén helyzetbe került, a szünet után pedig Kean is azonnal veszélyt teremtett.

A kritika azonban nem elsősorban Mourinhónak szólt, hiszen a portugál egyetlen első csapatbeli középhátvédre sem számíthatott, ezért utánpótláskorú játékosokból kellett összeállítania a védelmet.

Real Madrid: most már következhet a Fradi

A Real Madrid következő felkészülési meccsére Budapesten, a Groupama Arénában a Fradi ellen kerül sor augusztus 8-án 19 órától.

Ezt követően még két edzőmeccse lesz Mourinho csapatának a Deportivo La Coruna, majd a német Schalke 04 ellen, majd augusztus 22-én az Espanyol otthonában kezdi meg a bajnoki idényt.

A Real Madrid–Fiorentina 2-2 összefoglalója: