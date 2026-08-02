A FIFA nyakán kolonc lett az elnök, de mit lehet vele kezdeni?

A következő lépés az lehet, hogy a FIFA végrehajtó bizottsága megpróbálkozhat egy rendkívüli ülés összehívásával. Ezt akkor kellene Infantinónak összehívni, ha a 37 tagú testületből minimum 19 olyan tag lenne, aki ezt kezdeményezné. Európa kilenc, az Ázsiai konföderáció hét, Észak és Közép-Amerika öt, Afrika hat, Dél-Amerika öt, Óceánia pedig három taggal rendelkezik. A szervezetet Infantino és Mattias Grafström főtitkár teszi teljessé. Így jön ki a 37-es létszám. A BBC azt írta, hogy már az is kétséges, hogy lenne-e 19 olyan elnökségi tag, aki kezdeményezné ezt az ülést. De ha mégis lesz (vagy ennél többen állnak bele az ügybe), akkor a FIFA elnökének két héten belül össze kellene hívnia a rendkívüli ülést. Ezen az elnökség simán felszólíthatja lemondásra Infantinót, aki ezt megtagadhatja.

Vidám percek: Hany Abou Rida (jobbra) az Egyiptomi Labdarúgó-szövetsáég elnöke és Gianni Infantino - Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

A következő lépés egy rendkívüli FIFA-kongresszus összerántása lenne. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek 211 tagországa van.

Rendkívüli kongresszust abban az esetben kell tartani, ha a teljes tagság egyötöde (43 ország) írásban kérvényezi ezt.

Ez már nem annyira kemény dió, mert az UEFA egyedül képes lenne erre, hiszen az Európai Labdarúgó-szövetségnek 55 tagállama van. Ennek az előkészítése azonban legalább kettő, de inkább három hónapot venne igénybe. A sikeres elnökbuktatásra itt sincs semmi garancia. Nem beszélve arról, hogy a felkészülés hosszú heteiben szinte lehetetlen folyamatos prés alatt tartani Infantinót. Ha mégis sikerülne ez, akkor a bizalmatlansági indítvány sikeréhez minimum 106 szavazat kellene.

Nézzük megint a számokat. Európa 55, Afrika, 54, Ázsia 46, Észak és Közép-Amerika 35, Óceánia 11, Dél-Amerika 10 tagországot delegál. Afrika, Óceánia és Dél-Amerika nem hallatta hangját a most zajló botrányban. Összesen 136 ország utasította el hivatalosan Infantino tervét, de egy ötlet elutasítására szavazni nem ugyanaz, mint Infantino kirúgására szavazni.

Ráadásul a 136 időközben 134-re csökkent, mert Katar külön nyilatkozatban mégis Infantino mellé állt, Mexikó pedig elhatárolódott a CONCACAF-zóna közös nyilatkozatától.

Az afrikai Marokkó (amely a 2030-as világbajnokság egyik rendezője) szombat este kiállt Infantino mellett. Ez sem lehet véletlen. A marokkói támogatás után egy másik afrikai ország, Egyiptom is elkezdte méltatni a jelenlegi FIFA elnököt.