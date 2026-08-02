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A FIFA nyakán kolonc lett az elnök, de mit lehet vele kezdeni?

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Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, mert az erkölcsileg és szakmailag is a bukás szélén tántorgó Gianni Infantino elmozdítása szinte lehetetlen feladat. Persze azért összejöhet, de ehhez sok olyan feltételnek kellene teljesülnie, amelyet a szakértők most még nehezen tartanak kivitelezhetőnek. Ám az elmúlt egy hét megmutatta, hogy semmi sem lehetetlen. Még a FIFA elnökével szemben is vannak lehetőségei a lázadóknak.

Lantos Gábor
2026. 08. 02. 6:49
Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU AGENCY
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A következő lépés az lehet, hogy a FIFA végrehajtó bizottsága megpróbálkozhat egy rendkívüli ülés összehívásával. Ezt akkor kellene Infantinónak összehívni, ha a 37 tagú testületből minimum 19 olyan tag lenne, aki ezt kezdeményezné. Európa kilenc, az Ázsiai konföderáció hét, Észak és Közép-Amerika öt, Afrika hat, Dél-Amerika öt, Óceánia pedig három taggal rendelkezik. A szervezetet Infantino és Mattias Grafström főtitkár teszi teljessé. Így jön ki a 37-es létszám. A BBC azt írta, hogy már az is kétséges, hogy lenne-e 19 olyan elnökségi tag, aki kezdeményezné ezt az ülést. De ha mégis lesz (vagy ennél többen állnak bele az ügybe), akkor a FIFA elnökének két héten belül össze kellene hívnia a rendkívüli ülést. Ezen az elnökség simán felszólíthatja lemondásra Infantinót, aki ezt megtagadhatja. 

President of Egyptian Football Association Hany Abo Rida (R) presents the President of Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Gianni Infantino with a jersey during the Confederation of African Football (CAF) general assembly and the election of a new executive committee, in Cairo, on March 12, 2025. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
Vidám percek: Hany Abou Rida (jobbra) az Egyiptomi Labdarúgó-szövetsáég elnöke és Gianni Infantino - Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

A következő lépés egy rendkívüli FIFA-kongresszus összerántása lenne. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek 211 tagországa van. 

Rendkívüli kongresszust abban az esetben kell tartani, ha a teljes tagság egyötöde (43 ország) írásban kérvényezi ezt. 

Ez már nem annyira kemény dió, mert az UEFA egyedül képes lenne erre, hiszen az Európai Labdarúgó-szövetségnek 55 tagállama van. Ennek az előkészítése azonban legalább kettő, de inkább három hónapot venne igénybe. A sikeres elnökbuktatásra itt sincs semmi garancia. Nem beszélve arról, hogy a felkészülés hosszú heteiben szinte lehetetlen folyamatos prés alatt tartani Infantinót. Ha mégis sikerülne ez, akkor a bizalmatlansági indítvány sikeréhez minimum 106 szavazat kellene.

Nézzük megint a számokat. Európa 55, Afrika, 54, Ázsia 46, Észak és Közép-Amerika 35, Óceánia 11, Dél-Amerika 10 tagországot delegál. Afrika, Óceánia és Dél-Amerika nem hallatta hangját a most zajló botrányban. Összesen 136 ország utasította el hivatalosan Infantino tervét, de egy ötlet elutasítására szavazni nem ugyanaz, mint Infantino kirúgására szavazni. 

Ráadásul a 136 időközben 134-re csökkent, mert Katar külön nyilatkozatban mégis Infantino mellé állt, Mexikó pedig elhatárolódott a CONCACAF-zóna közös nyilatkozatától. 

Az afrikai Marokkó (amely a 2030-as világbajnokság egyik rendezője) szombat este kiállt Infantino mellett. Ez sem lehet véletlen. A marokkói támogatás után egy másik afrikai ország, Egyiptom is elkezdte méltatni a jelenlegi FIFA elnököt.

Ki lehet az elnökjelölt?

A kapkodás azért sem lehet a lázadók érdeke, mert egyelőre se égen, se földön nincs olyan ellenjelölt, akit el lehetne indítani a FIFA elnöki székéért. 2027 márciusáig viszont van idő és ez alatt fel lehetne építeni valakit, aki sikeres lenne a választáson. Van idő, de nem sok. Infantino 2019-es és 2023-as újraválasztásakor ellenjelölt nélkül kapta meg a bizalmat. Ha valaki most el akar indulni ellene, akkor annak a nevét legkésőbb november 18-án be kell jelenteni és nyilvánosságra kell hozni.

Az UEFA látszólag könnyű, de amúgy roppant kényes helyzetben van. Kiállíthat egy ellenjelöltet, de ezt az embert a világ többi részével is el kell fogadtatni. 

Márpedig Afrika, Óceánia és Dél-Amerika egyelőre hallgat.

Másrészt az is biztos, hogyha az UEFA túlságosan sokat nyomul ebben a kérdésben, azt a látszatot kelti, mintha a FIFA felett is át akarná venni az irányítást. Tehát olyan jelölt kell, aki képes maga mellé állítani azoknat az országokat, akik még mindig lojálisak Infantinohoz, de rávehetőek szavazatuk megváltoztatására. Szakértők szerint a legesélyesebb jelölt a kanadai Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke.

FIFA President Gianni Infantino (L) and CONCACAF President Victor Montagliani attend the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami on July 11, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Gianni Infantino mellett Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke, akinek lenne esélye - Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Őt is 2016-ban választották meg, csakúgy, mint a FIFA elnökét. Részt vett 2026-os világbajnokság szervezésében. Folyékonyan beszél franciául, olaszul és spanyolul, valamint angolul. A helyzetét gyengíti, hogy Kanada azért nem futball-nagyhatalom. A második legesélyesebb jelölt a bahreini Szalmán bin Ábráhím el-Halifa, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség elnöke lenne. Ő 2013 óta tölti be ezt a tisztséget. Többen emlegetik még Nasszer bin Ganim al-Helaifit, aki katari és a Paris St. Germain elnöke. Ő volt az, aki segített megoldani azt a 2021-es válságot, amelyet a Szuperliga bejelentése okozott.

Mi jár Infantino fejében?

Ez az a kérdés, amire szinte lehetetlen válaszolni. Emlékezzünk arra, hogy elődje, Sepp Blatter 2015-ben úgy mondott le, hogy a távozása előtt egy héttel újraválasztották a FIFA kongresszuson. Infantino eddigi kevés megszólalása arra enged következtetni, hogy esze ágában nincs lemondani. Inkább – ahogy fogalmazott – megpróbálja elcsendesíteni a lázadókat. Az UEFA esetében nem lesz egyszerű dolga. 

Ha van valami, ami tovább árthat Infantinónak, az az lenne, ha a FIFA főszponzorok elhatárolódnának tőle és a szervezettől.

A 2015-ös FIFA-botrány során a Sony, az Emirates, a Castrol, a Continental Tyres és a Johnson & Johnson is azok között a cégek között volt, amelyek felmondták hatalmas szponzorációs szerződéseiket. Most viszont ennek semmi jele nem mutatkozik.

Minél több idő telik el, Infantino annál nagyobb esélyt kap arra, hogy meggyőzze korábbi szövetségeseit arról, hogy ez az egész rémálom csak egy kisiklás volt a részéről.  csak egy rendellenesség volt. Mi marad még Gianni Infantino kezében? A bűnbánat, a hamuszórás, amely napról-napra gyengítheti a lázadók helyzetét.

 

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