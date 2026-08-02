Paloznaki Jazzpiknikszegedi szabadtéri színpadorgona

Heti kulturális ajánló: világsztárok a Balaton-felvidéken, szimfonikus rock és különleges múzeumi élmények

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Augusztus első hete is bővelkedik programokban: a Paloznaki Jazzpikniken Gregory Porter és Rick Astley is színpadra lép, az Ördögkatlan több száz eseménnyel várja a közönséget, a Margitszigeten Leander dalai szimfonikus hangszerelésben szólalnak meg, Szegeden pedig Gubik Petra önálló estje látható. A kulturális kínálatot orgonakoncertek és új múzeumi kiállítások is gazdagítják.

Magyar Nemzet
2026. 08. 02. 7:20
Fotó: mohai balazs
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OrgonaPont: zene történelmi helyszíneken

A nyári esték egyik különleges zenei élményét kínálja az OrgonaPont koncertsorozat, amely országszerte történelmi templomokban, bazilikákban és különleges akusztikájú helyszíneken várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország programsorozatában az orgona klasszikus repertoárja mellett izgalmas hangszerpárosítások és tematikus műsorok is helyet kapnak. Augusztus első hetében több helyszínen is megszólal a hangszer: a koncertek különleges atmoszféráját a történelmi épületek akusztikája és az esti időpontok adják. Az OrgonaPont egyik kiemelt eseménye azonban még később érkezik: augusztus 10-től José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész közös koncertsorozata több magyarországi templomban is hallható lesz.

Kiállítások a hőség ellen – történelem, kultúra és családi élmények

A nagy nyári melegben a múzeumok nemcsak kulturális élményt, hanem kellemes kikapcsolódást is kínálnak. A Magyar Nemzeti Múzeum új időszaki kiállítása, az Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776–2026 a magyar–amerikai kapcsolatok több mint két évszázados történetét mutatja be. A tárlat a kivándorlás, az amerikai magyar közösségek és a két ország közötti kulturális kapcsolatok történetét személyes sorsokon, dokumentumokon és különleges tárgyakon keresztül idézi meg. 

A Néprajzi Múzeum a családok számára is tartalmas programot kínál. A klimatizált terekben a kiállítások mellett a gyerekeket a MÉTA tér, a Népek piaca játszósarok és számos interaktív játék várja. A nagyobbak Barka cica és Buga kutya segítségével, valamint játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel a gyűjteményt. Az A szépség rítusai – Tolldísz és testfestés Amazóniában című időszaki kiállítás pedig az amazóniai kultúrák különleges világába enged betekintést.

Fotó: Incze László

 

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