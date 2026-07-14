MOL Nagyon Balatonsummerfesztivál

A VeszprémFesttől a STRAND-ig: így alakul az idei balatoni fesztiválszezon

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A Balaton nyári programkínálata régóta nem csak a strandolásról szól. Júliustól augusztus végéig egymást érik a fesztiválok és koncertsorozatok, a komolyzenétől az elektronikus zenén át a színházi produkciókig. Ezeket fogja össze immár tizennegyedik éve a MOL Nagyon Balaton kezdeményezés, amelyhez idén is a tó környékének meghatározó rendezvényei csatlakoztak.

Magyar Nemzet
2026. 07. 14. 10:00
Forrás: MOL Nagyon Balaton
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A programsorozathoz kapcsolódó Best of Summer kiadvány idén is megjelent: százezer példányban terjesztik balatoni rendezvényeken és több száz információs ponton, hogy segítsen eligazodni a nyár kínálatában.

 

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Hegyi Zoltán
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Maciva

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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