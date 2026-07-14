A programsorozathoz kapcsolódó Best of Summer kiadvány idén is megjelent: százezer példányban terjesztik balatoni rendezvényeken és több száz információs ponton, hogy segítsen eligazodni a nyár kínálatában.
A VeszprémFesttől a STRAND-ig: így alakul az idei balatoni fesztiválszezon
A Balaton nyári programkínálata régóta nem csak a strandolásról szól. Júliustól augusztus végéig egymást érik a fesztiválok és koncertsorozatok, a komolyzenétől az elektronikus zenén át a színházi produkciókig. Ezeket fogja össze immár tizennegyedik éve a MOL Nagyon Balaton kezdeményezés, amelyhez idén is a tó környékének meghatározó rendezvényei csatlakoztak.
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