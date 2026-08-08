Csodás albumba gyűjtötték össze Sepsiszék kincseit

Alsó-Háromszék természeti és történeti leírásával veszi kezdetét időutazásunk, ami Mudrák Attila fotóit szemlélve egyszeriben valódi utazássá tud alakulni. A tűéles, jól megkomponált, helyenként madártávlati képek ugyanis elementáris erővel hatnak az olvasóra, egyszerűen ott akarunk lenni, ahol készültek. Kint, az Óriáspince tetőn, a templomerődök falainak ölelésében, a gótikus szentélyboltozatok alatt, a Szent László freskók előtt.

Udvarhelyi Nándor Sepsikőröspatakkal indít, amelynek Árpád-kori római katolikus templomában a 19. század végén kerültek ismét napvilágra a középkori falképek, festett bélletű ablakok. Gidófalva templomvára az Olt bal oldali teraszán is hasonló kincseket rejt, ahogy Sepsibesenyő is, ahol a Szent László legenda ősi képtöredékeit is felfedezhetjük a zömök templom belső falain. Kilyén legrégebbi építészeti emléke, középkori eredetű, példásan felújított unitárius temploma egy a sepsibesenyőinél még jobban megőrzött falképciklusát őrzi a lovagkirálynak, amelyen részletesen és sok képpel is elénk tár az album, ugyanúgy ahogy az a kökösi istenháza leírásánál is történik.