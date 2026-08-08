szent lászlóorbán balázsmudrák attilakincses sepsiszékudvarhelyi nándorSzékelyföld

Csodás albumba gyűjtötték össze Sepsiszék kincseit

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Udvarhelyi Nándor legújabb albuma Alsó-Háromszék középkori falképes templomainak mesevilágába varázsol bennünket. Az érdekes részletekre is kitérő leíró szövegek, valamint Mudrák Attila tűéles fotói valódi, utazásra csábító csemegévé teszik e könyvet.

Balázs D. Attila
2026. 08. 08. 7:22
Illyefalva - Kincses Sepsiszék Fotó: Mudrák Attila
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Alsó-Háromszék természeti és történeti leírásával veszi kezdetét időutazásunk, ami Mudrák Attila fotóit szemlélve egyszeriben valódi utazássá tud alakulni. A tűéles, jól megkomponált, helyenként madártávlati képek ugyanis elementáris erővel hatnak az olvasóra, egyszerűen ott akarunk lenni, ahol készültek. Kint, az Óriáspince tetőn, a templomerődök falainak ölelésében, a gótikus szentélyboltozatok alatt, a Szent László freskók előtt.

Udvarhelyi Nándor Sepsikőröspatakkal indít, amelynek Árpád-kori római katolikus templomában a 19. század végén kerültek ismét napvilágra a középkori falképek, festett bélletű ablakok. Gidófalva templomvára az Olt bal oldali teraszán is hasonló kincseket rejt, ahogy Sepsibesenyő is, ahol a Szent László legenda ősi képtöredékeit is felfedezhetjük a zömök templom belső falain. Kilyén legrégebbi építészeti emléke, középkori eredetű, példásan felújított unitárius temploma egy a sepsibesenyőinél még jobban megőrzött falképciklusát őrzi a lovagkirálynak, amelyen részletesen és sok képpel is elénk tár az album, ugyanúgy ahogy az a kökösi istenháza leírásánál is történik. 

De Szacsva, Árapatak, és Kriza János szülőhelye, Nagyajta templomvára is felfedi előttünk titkait, amelyek mind székely, s magyar titkok. A túlélés, a megmaradás és a fegyelem titkai, amelyeket a mai időkben kivált, e könyv elolvasása után személyesen is meg kell tapasztalunk lent, Alsó-Háromszéken.

 

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