Így még soha nem láthattuk Magyarország rejtett történetét

Ezt a nagy munkát, aminek gyümölcseit szerte a Kárpát-medencében csodáljuk, tárja elénk ez a monumentális mű, ami egy kronologikus rendszerbe szedett intézménytörténettel indul, s majd egyszeriben felteszi a kérdést: konzerválni kell vagy restaurálni? Ebben a két szóban ugyanis a mindenkori műemlék-helyreállítások két fő megközelítési módja ölt testet. F. Dóczi Erika és Kovács Gergely e témát érintő tanulmánya rá is mutat, hogy mindez nem minden esetben érvényesült vegytisztán a hazai, illetve a nemzetközi műemlékvédelem történetében sem. Hiszen nem csak az adott megmentendő épület funkciója, vagy épp az adott gazdasági helyzet szólhat bele a munkába, hanem a kor szakembereinek domináns szemlélete is, adott esetben a korszellem.

Évszázadok öröksége Fotó: F. Tóth Gábor / MÉM MDK

Számos olyan felvétellel és rajzzal találkozhatunk a kötetben, amely a felújítások előtti és utáni állapotokat külön-külön dokumentálja.

Ilyen a borítón látható középkori soproni ház homlokzati képe is, ami épp a falkutatás utáni állapotot mutatja be. Az Új utca 16. alatti gótikus épület ma eredeti pompájában, cinóberszínben tündökölve bizonyítja, hogy a leghűségesebb város nem hiába kapta meg már 1975-ben a Műemlékvédelmi Európa díj aranyérmét.