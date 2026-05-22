Vendégmunkásstop: mi jöhet ezután?

Miközben a kormány június 1-jétől befagyasztaná az új vendégmunkások behozatalát, egyre élesebb vita zajlik arról, hogy a külföldi munkaerő valóban lenyomja-e a magyar béreket, vagy éppen munkahelyeket ment meg. A Foodora szerint a futárpiacon nincs ok aggodalomra: állításuk szerint működésük döntően magyar futárokra épül, ezért nem számítanak fennakadásokra a szigorítás után sem.

Gábor Márton
2026. 05. 22. 5:15
Fotó: Markovics Gábor
A cég egy májusi felmérésére is hivatkozott, amelyben 157 magyarországi vállalat vett részt. A válaszadók több mint 71 százaléka szerint a jelenlegi helyzetben elképzelhetetlen, hogy kizárólag magyar munkavállalókkal fedezzék munkaerőigényüket. A cégek több mint 90 százaléka nehéznek vagy rendkívül nehéznek nevezte a magyar dolgozók megtalálását és megtartását. A válaszadók 81,5 százaléka pedig azt mondta: külső munkaerő-közvetítő nélkül nem tudná megoldani harmadik országbeli dolgozók toborzását és foglalkoztatását.

A VOSZ szintén kedden reagált a kormányzati tervekre. A szervezet szerint szükség lehet a szabályozás felülvizsgálatára, de nem hirtelen tiltással, hanem fokozatos szigorítással, átlátható ellenőrzéssel és átmeneti szabályokkal kellene kezelni a helyzetet.

A VOSZ hangsúlyozta:

elsőbbséget kell biztosítani a magyar munkavállalóknak, de harmadik országbeli dolgozók alkalmazását továbbra is lehetővé kell tenni ott, ahol nincs elegendő hazai munkaerő. Szerintük a szabályozásnak elsősorban a visszaéléseket kellene visszaszorítania, például az ellenőrizetlen közvetítést, az átláthatatlan alvállalkozói láncokat, a rossz elszállásolási körülményeket és a munkaügyi szabálytalanságokat.

A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a már Magyarországon dolgozó vendégmunkások helyzetét rendezni kell, és időt kell hagyni az átállásra. Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese szerint ha egyik napról a másikra szigorítják tovább a szabályokat, miközben nincs megfelelő hazai munkaerő-utánpótlás, akkor a gazdaság előbb veszít kapacitást, mint ahogy új dolgozók megjelennének a munkahelyeken.

A futárpiac példája árnyalja a képet

A Foodora lapunk kérdésére közölte: működésükre várhatóan nem lesz negatív hatással az esetleges vendégmunkásstop.

A vállalat hangsúlyozta, hogy üzleti modellje nem épült külföldi munkaerő behozatalára, futárpartnereik döntő többsége magyarországi egyéni vállalkozó.

 Tájékoztatásuk szerint az aktív futárok mintegy 90 százaléka magyar állampolgár.

A cég szerint más szereplőkkel ellentétben nem működtetnek olyan flottamodellt, amely külföldi munkavállalókra támaszkodik, ezért nem számítanak fennakadásokra sem a kiszállításban, sem a szolgáltatás minőségében.

A vállalat kiemelte: 

céljuk továbbra is az, hogy azok számára biztosítsanak rugalmas kereseti lehetőséget, akik Magyarországon jogszerűen dolgozhatnak.

Ez azért érdekes fejlemény, mert a vendégmunkásvita egyik visszatérő állítása éppen az volt, hogy bizonyos szolgáltatások csak külföldi munkaerőre támaszkodva működtethetőek. A Foodora álláspontja szerint legalább ebben a szektorban nem ez a helyzet.

Borítókép: Motoros ételfutár (Fotó: Markovics Gábor/MW Bulvár)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
