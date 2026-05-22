Vendégmunkásstop: mi jöhet ezután?

A cég egy májusi felmérésére is hivatkozott, amelyben 157 magyarországi vállalat vett részt. A válaszadók több mint 71 százaléka szerint a jelenlegi helyzetben elképzelhetetlen, hogy kizárólag magyar munkavállalókkal fedezzék munkaerőigényüket. A cégek több mint 90 százaléka nehéznek vagy rendkívül nehéznek nevezte a magyar dolgozók megtalálását és megtartását. A válaszadók 81,5 százaléka pedig azt mondta: külső munkaerő-közvetítő nélkül nem tudná megoldani harmadik országbeli dolgozók toborzását és foglalkoztatását.

A VOSZ szintén kedden reagált a kormányzati tervekre. A szervezet szerint szükség lehet a szabályozás felülvizsgálatára, de nem hirtelen tiltással, hanem fokozatos szigorítással, átlátható ellenőrzéssel és átmeneti szabályokkal kellene kezelni a helyzetet.

A VOSZ hangsúlyozta:

elsőbbséget kell biztosítani a magyar munkavállalóknak, de harmadik országbeli dolgozók alkalmazását továbbra is lehetővé kell tenni ott, ahol nincs elegendő hazai munkaerő. Szerintük a szabályozásnak elsősorban a visszaéléseket kellene visszaszorítania, például az ellenőrizetlen közvetítést, az átláthatatlan alvállalkozói láncokat, a rossz elszállásolási körülményeket és a munkaügyi szabálytalanságokat.

A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a már Magyarországon dolgozó vendégmunkások helyzetét rendezni kell, és időt kell hagyni az átállásra. Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese szerint ha egyik napról a másikra szigorítják tovább a szabályokat, miközben nincs megfelelő hazai munkaerő-utánpótlás, akkor a gazdaság előbb veszít kapacitást, mint ahogy új dolgozók megjelennének a munkahelyeken.