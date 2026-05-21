Megkezdődött a három halálos áldozatot követelő debreceni gázolás bírósági tárgyalása + videó

Kezdetét vette az utóbbi idők egyik legnagyobb port kavart közlekedési tragédiájának bírósági eljárása. A Faraktár utcai baleset néven ismertté vált gázolásos ügyben csütörtök reggel tartott előkészítő ülést a Debreceni Járásbíróság. A vádlott nem ismerte el a bűnösségét, a védelem pedig a műszaki szakértői véleményt vitatja.

2026. 05. 21. 23:05
Guminyom vagy festék? – Erre épít a védelem

Az ülésen körvonalazódott, hogy a védelem milyen stratégiára építi fel a fiatal nő képviseletét. Ifj. Horváth Tibor ügyvéd szerint a nyomozati szakaszban alapvető tényállási elemek maradtak megválaszolatlanul, amelyek döntően befolyásolhatják ügyfele jövőjét. A védelem elsődleges célja a baleset valós ütközési mechanizmusának tisztázása.

A védő indítványozta a helyszínelést végző szemlebizottság tagjainak, a helyszínen tartózkodó rendőrtiszteknek, valamint a korábban eljáró igazságügyi műszaki szakértőnek a bíróság előtti meghallgatását. Emellett kérte a balesetben érintett Volkswagen lefoglalását és egy helyszíni tárgyalás keretében történő újbóli megvizsgálását.

A védekezés sarokpontja a Volkswagen jobb oldalán rögzített anyagmaradvány eredete. Míg a korábbi szakértői vélemény ezt a másik érintett gépjárműről, egy Opelről származó festékmaradványként azonosította, az ügyvéd ezt határozottan vitatja. Álláspontja szerint a fotókon látható mintázat alapján az egyértelműen egy guminyom. 

Az ügyvéd hangsúlyozta: ha bebizonyosodik, hogy guminyomról van szó, az alapjaiban cáfolhatja meg a vádhatóság által felvázolt ütközési folyamatot. Emiatt a bíróságtól az eredeti műszaki szimulációs fájl kiadását is kérte.

Feldolgozhatatlan családi tragédia

A tárgyalást követően a Haon.hu-nak nyilatkozott a sértetti képviselő, Görömbei Zoltán, aki az elhunyt kisfiú édesapját képviseli az eljárásban. A jogász szerint a védelem indítványai nem fogják megváltoztatni az ügy kimenetelét.

Úgy gondolom, hogy az eddig beszerzett bizonyítékok – ellentétben természetesen a védelem álláspontjával – teljes mértékben megalapozzák a vádiratban foglaltakat

– fogalmazott Görömbei Zoltán. Hozzátette, a védekezés elemeit már a nyomozati iratokból ismerte, és bár érti a vádlott ügyvédjének igyekezetét, nem ért egyet azzal. Véleménye szerint a rendelkezésre álló igazságügyi szakértői vélemények összessége nem alkalmas a védelem álláspontjának alátámasztására, és szakértői kiegészítésekre sem lesz szükség, bár erről a bíróság dönt majd.

A sértetti képviselő megrázó részleteket osztott meg a gyászoló család állapotáról:

Egyetlen gyermekük elvesztése borzasztóan megviseli mind az édesanyát, mind az édesapát. Ráadásul az édesapa maga is a helyszínen tartózkodott, elszenvedője volt a balesetnek, így gyakorlatilag végigtapasztalta a felfoghatatlan tragédiát. Ez nem egy feldolgozható esemény.

A Faraktár utcai gázolás büntetőpere a bizonyítási eljárással és a tanúk, szakértők meghallgatásával 2026. június 23-án folytatódik a Debreceni Járásbíróságon.

