Radnai Márk szerint nem lehet mindig igazat mondani a politikában – milyen intézkedéseket rejtegethetnek?

Népszerűtlen döntésekre készülhet a Tisza Párt – erre utalhat Radnai Márk friss interjúja. Az alelnök szerint nem lehet mindig igazat mondani a politikában, miközben a párt környezetében korábban adóemelésekről és családtámogatások csökkentéséről is szó esett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 20:35
A portál felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar Pétert támogató Bod Péter Ákos szerint a Tisza tudatosan nem beszélt előre a megszorításokról. A közgazdász még a választások előtt úgy fogalmazott: Magyar Péter „bölcsen” hallgat erről, pedig szerinte kormányon folytatni kellene a megszorításokat.

Népszerűtlen intézkedésekre készülnek? 

Mindezek alapján Radnai kijelentése arra utalhat, hogy a Tisza Párt a kampányígéretek ellenére olyan intézkedésekre készülhet, amelyek sok választó számára kedvezőtlenek lehetnek. Az Ellenpont összegyűjtötte, milyen megszorítások merültek fel eddig a párt környezetében.

Az egyik lehetséges intézkedés az egykulcsos szja megszüntetése lehet. Erről beszélve mondta tavaly Tarr Zoltán, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – ami egybevág Radnai Márk kijelentésével, miszerint a politikában nem lehet mindig igazat mondani.

A Tisza tervei a családtámogatásokat is érinthetik. A korábban megismert elképzelések szerint csökkenhetne a családi adókedvezmény, veszélybe kerülhetnének az anyák adókedvezményei, a gyedet pedig akár el is törölhetnék.

Borítókép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Forrás: MW)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
