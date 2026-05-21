Radnai Márk szerint nem lehet mindig igazat mondani a politikában – milyen intézkedéseket rejtegethetnek?

A portál felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar Pétert támogató Bod Péter Ákos szerint a Tisza tudatosan nem beszélt előre a megszorításokról. A közgazdász még a választások előtt úgy fogalmazott: Magyar Péter „bölcsen” hallgat erről, pedig szerinte kormányon folytatni kellene a megszorításokat.

Népszerűtlen intézkedésekre készülnek?

Mindezek alapján Radnai kijelentése arra utalhat, hogy a Tisza Párt a kampányígéretek ellenére olyan intézkedésekre készülhet, amelyek sok választó számára kedvezőtlenek lehetnek. Az Ellenpont összegyűjtötte, milyen megszorítások merültek fel eddig a párt környezetében.

Az egyik lehetséges intézkedés az egykulcsos szja megszüntetése lehet. Erről beszélve mondta tavaly Tarr Zoltán, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – ami egybevág Radnai Márk kijelentésével, miszerint a politikában nem lehet mindig igazat mondani.

A Tisza tervei a családtámogatásokat is érinthetik. A korábban megismert elképzelések szerint csökkenhetne a családi adókedvezmény, veszélybe kerülhetnének az anyák adókedvezményei, a gyedet pedig akár el is törölhetnék.

