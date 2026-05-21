FK CsíkszeredaRomániaSzabó István

Drámai szavakkal jellemezte helyzetét a Csíkszereda elnöke

A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi NB I-es csapatának edzője, Szabó István lesz a román bajnokságban szereplő FK Csíkszereda edzője. Mindezt Szondy Zoltán, a klub elnöke jelentette be, aki drámai képet festett azokról a körülményekről, amelyek között a csapat az elmúlt bajnokságban küzdött.

2026. 05. 21. 20:14
Az FK Csíkszereda szurkolói a következő szezonban is elsőosztályú mérkőzéseken drukkolhatnak Forrás: Borbély Fanni
Nehéz év előtt az FK Csíkszereda

Szondy Zoltán szerint a következő szezon még nehezebb lesz, s azt sem hallgatta el, hogy gazdaságilag is roppant nehéz megteremteni az első osztályban maradás feltételeit. Az edzőváltásról azt mondta, hogy „nincsen szerződés még, de erősen valószínű, hogy Szabó István lesz a vezetőedző. Benne látom leginkább, hogy az FK Csíkszereda kettős célkitűzése mellé tud állni: magyar identitású csapat maradjon, és az akadémia csapata maradjon. Három edzővel tárgyaltunk, romániai magyar is volt közöttük.”

 

