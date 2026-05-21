Megrázó jelentés készült a Hamász brutalitásáról

Új, részletes jelentés készült a Hamász 2023. október 7-i támadásáról, amely szerint a terroristák szisztematikusan alkalmaztak szexuális és nemi alapú erőszakot az izraeli civilek és túszok ellen. A több száz vallomásra, videóra és igazságügyi dokumentumra épülő jelentés szerint a brutalitás nem elszigetelt esetek sorozata volt, hanem a támadás tudatos és szervezett része.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 21:00
Képünk illusztráció Fotó: Csudai Sándor
A lap beszámolója szerint a vizsgálat több mint 430 tanúvallomásra, túlélői beszámolóra és szakértői interjúra épült, miközben a bizottság több mint tízezer fotót és videót elemzett. 

A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy az atrocitások ismétlődő mintázata és módszerei szervezettségre utalnak, ami későbbi háborús bűnökkel kapcsolatos eljárások alapját képezheti.

A dokumentum részletesen beszámol a Nova zenei fesztiválon, kibucokban és menedékhelyeken történtekről is. Szemtanúk és elsősegélynyújtók szerint számos áldozatot megkínoztak, megerőszakoltak, megcsonkítottak, több esetben pedig a bántalmazás a haláluk után is folytatódott. 

A jelentés szerint férfiakat és nőket egyaránt értek szexuális atrocitások, és több túsz fogságban is hasonló bántalmazásról számolt be.

A jelentés szerzői szerint az ENSZ és több nemzetközi szervezet kezdetben vonakodott elismerni a történtek súlyát, miközben egyes körök megkérdőjelezték az izraeli beszámolókat. A bizottság célja szerint azonban a dokumentum hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben felelősségre vonják az elkövetőket, és ne lehessen elhallgatni az áldozatok történeteit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
