Iráni merénylethullámra figyelmeztet a német titkosszolgálat

Megkongatta a vészharangot a német belső hírszerzés. Figyelmeztetésük szerint amint enyhül az iráni fegyveres konfliktus, Teherán Európára fordíthatja a figyelmét, és fokozhatja az államilag támogatott terrorakciókat a kontinensen.

2026. 05. 21. 4:52
Ráadásul a mostani helyzet nem előzmények nélküli: már a tavalyi tizenkét napos háború kapcsán is lelepleztek iráni kémhálózatokat, amelyek zsidó intézmények elleni merényleteket készítettek elő. Az Amadeu Antonio Alapítvány szerint a veszély „valós, akut és életveszélyes”, mivel iráni ügynökök évek óta kémkednek európai célpontok után.

A német rendőrszakszervezet (GdP) már riadót fúj a németországi dzsihadisták ellenőrizetlen visszatérése miatt, és politikai lépéseket sürget, beleértve az olyan befogadási programok felfüggesztését, amelyek tisztázatlan személyazonosságú emberek beáramlását teszik lehetővé.

Az iráni titkosszolgálatok is aktívak Európában. Németországban és Dániában tavaly nyáron kiterjedt kémhálózatot lepleztek le, amelynek célja kifejezetten zsidó intézmények elleni merényletek előkészítése volt. Egy dán állampolgár, aki az iráni rezsimnek kémkedett, Berlinben térképezett fel zsidó célpontokat. Az akciót az Iráni Forradalmi Gárda irányította, a kémkedés pedig „egyértelműen későbbi terrorcselekmények előkészítését szolgálta” – számolt be róla a ZDF Heute.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

