Magyar Péter Lengyelországba látogatott, az Európai Tanács fontos bejelentést tett az Egyesült Államokkal kapcsolatban

Magyar Péter első hivatalos útján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyalt. Orbán Anita bejelentette, hogy megkezdődtek a szakértőii egyeztetések Ukrajnával. Az Európai Tanács és az Európai Parlament között fontos megállapodás született az Egyeült Államokkal kapcsolatban – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 20. 23:59
Magyar Péter magyar és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Varsóban és Gdanskban folytat tárgyalásokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is fogadta. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi útjáról, amelyhez azt írta: „Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!” A sajtótájékoztatón a magyar kormányfő úgy fogalmazott: Tusk partnere lesz mindenben.

Online formában megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések. A megbeszéléseket Orbán Anita magyar külügyminiszter, valamint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nyitotta meg.

A Reuters értesülései szerint mindkét háborúban álló fél egyetért, hogy nem testületre, hanem egyetlen európai békeküldöttre van szükség, a konkrét személyről azonban nincs egyetértés. Az Egyesült Államok háttérbe húzódásával Európára hárul a feladat, hogy kijelöljön egyetlen olyan küldöttet, aki közvetíthetne az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulóján. Több lehetséges jelölt neve is felmerült, de egyelőre kérdéses, hogy az uniós döntéshozók képesek lesznek-e közös álláspontot kialakítani, vagy a belső megosztottság miatt elhúzódik a békefolyamat.

Folytatódik Olaszországban a nyomozás annak a marokkói másodgenerációs férfinak az ügyében, aki autójával szándékosan a gyalogosok közé hajtott, majd késsel támadt a járókelőkre Modenában. A hatóságok tömegmészárlás és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat a modenai támadó ellen, az ügy pedig máris heves politikai vitát robbantott ki az olasz állampolgársági törvényekről.

Borítókép: Magyar Péter magyar és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
