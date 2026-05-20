Magyar Péter Lengyelországba látogatott, az Európai Tanács fontos bejelentést tett az Egyesült Államokkal kapcsolatban

A Reuters értesülései szerint mindkét háborúban álló fél egyetért, hogy nem testületre, hanem egyetlen európai békeküldöttre van szükség, a konkrét személyről azonban nincs egyetértés. Az Egyesült Államok háttérbe húzódásával Európára hárul a feladat, hogy kijelöljön egyetlen olyan küldöttet, aki közvetíthetne az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulóján. Több lehetséges jelölt neve is felmerült, de egyelőre kérdéses, hogy az uniós döntéshozók képesek lesznek-e közös álláspontot kialakítani, vagy a belső megosztottság miatt elhúzódik a békefolyamat.