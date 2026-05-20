Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Varsóban és Gdanskban folytat tárgyalásokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is fogadta. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi útjáról, amelyhez azt írta: „Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!” A sajtótájékoztatón a magyar kormányfő úgy fogalmazott: Tusk partnere lesz mindenben.
Magyar Péter Lengyelországba látogatott, az Európai Tanács fontos bejelentést tett az Egyesült Államokkal kapcsolatban
Magyar Péter első hivatalos útján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyalt. Orbán Anita bejelentette, hogy megkezdődtek a szakértőii egyeztetések Ukrajnával. Az Európai Tanács és az Európai Parlament között fontos megállapodás született az Egyeült Államokkal kapcsolatban – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Online formában megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések. A megbeszéléseket Orbán Anita magyar külügyminiszter, valamint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nyitotta meg.
A Reuters értesülései szerint mindkét háborúban álló fél egyetért, hogy nem testületre, hanem egyetlen európai békeküldöttre van szükség, a konkrét személyről azonban nincs egyetértés. Az Egyesült Államok háttérbe húzódásával Európára hárul a feladat, hogy kijelöljön egyetlen olyan küldöttet, aki közvetíthetne az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulóján. Több lehetséges jelölt neve is felmerült, de egyelőre kérdéses, hogy az uniós döntéshozók képesek lesznek-e közös álláspontot kialakítani, vagy a belső megosztottság miatt elhúzódik a békefolyamat.
Folytatódik Olaszországban a nyomozás annak a marokkói másodgenerációs férfinak az ügyében, aki autójával szándékosan a gyalogosok közé hajtott, majd késsel támadt a járókelőkre Modenában. A hatóságok tömegmészárlás és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat a modenai támadó ellen, az ügy pedig máris heves politikai vitát robbantott ki az olasz állampolgársági törvényekről.
Borítókép: Magyar Péter magyar és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
