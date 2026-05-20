Európa-liga-döntő: Sallai korábbi klubja asszisztált Isztambulban az angol sikerhez

Emiliano Buendía főszereplő lett az Európa-liga-döntőben Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az 58. percben Buendía baloldali beadását becsúszva sodorta a rövid sarokba Morgan Rogers, s egyértelművé tette, hogy csak az angolok nyerhetik meg a döntőt.

Így is lett. Az sem osztott-szorzott, hogy Buendía ziccerben az oldalhálóba helyezett a kapu helyett.

Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte az SC Freiburgot a labdarúgó Európa-liga-döntőjében. Az El-specialista Unai Emery ötödször nyert, először az angol csapattal. Sallai Roland korábbi klubja, a Freiburg története legjobb nemzetközi szereplését produkálta.