UEFA Európa-LigaSC FreiburgdöntőAston Villa

Európa-liga-döntő: Sallai korábbi klubja asszisztált Isztambulban az angol sikerhez

Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte az SC Freiburgot a labdarúgó Európa-liga-döntőjében. Az isztambuli mérkőzés első félidejének végén Tielemans és Buendía révén kétgólos előnybe került az El-specialista Unai Emery vezette angol csapat. A második játékrész elején Rogers találata végleg lezárta a vitás kérdéseket. Nem volt egy túlzottan izgalmas Európa-liga-döntő, ám ezt a Villa-drukkerek aligha bánták. Sallai Roland korábbi klubja, a Freiburg így is története legjobb nemzetközi szereplését produkálta.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 20. 22:51
Európa-liga-döntő ISTANBUL, TURKIYE - MAY 20: Morgan Rogers (27) of Aston Villa celebrates his goal with teammates during the UEFA Europa League final match between Freiburg and Aston Villa at Besiktas Park in Istanbul, Turkiye, on May 20, 2026. Serhat Ca
Nem volt kérdés, melyik csapat nyeri az Európa-liga-döntőt Fotó: SERHAT CAGDAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Európa-liga-döntő
Emiliano Buendía főszereplő lett az Európa-liga-döntőben Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az 58. percben Buendía baloldali beadását becsúszva sodorta a rövid sarokba Morgan Rogers, s egyértelművé tette, hogy csak az angolok nyerhetik meg a döntőt.

Így is lett. Az sem osztott-szorzott, hogy Buendía ziccerben az oldalhálóba helyezett a kapu helyett.

Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte az SC Freiburgot a labdarúgó Európa-liga-döntőjében. Az El-specialista Unai Emery ötödször nyert, először az angol csapattal. Sallai Roland korábbi klubja, a Freiburg története legjobb nemzetközi szereplését produkálta.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kató Lenke
idezojelekkultúra

Úgy beszólt Magyar Péternek Cyla, hogy füstölt

Kató Lenke avatarja

Napszemüvegben bazsalyogva még az új miniszterelnök Instagram-oldalára is kitért Kajdi Csaba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.