A zöld terhek és a Hormuzi-szoros blokádja egyszerre nyomják agyon Európát

A szakértő kitért rá, hogy az EU-s energiaügyi biztos, Dan Jorgensen javaslata az volt a probléma megoldására, hogy az európai emberek dolgozzanak otthonról, vezessenek lassabban az autópályán és vegyenek igénybe telekocsi és fuvarmegosztó platformokat.

Ám Brüsszel ötletei nyomán nem is csupán az autómentes napok meg a páros-páratlan rendszámok időszaka jöhet el, mint egykor Ceausescu Romániájában. A légi közlekedés különösen sebezhető, mivel ebben az iparágban az üzemanyag a legnagyobb költségtétel

– mondta, majd hozzátette, hogy a Lufthansa már járattörléseket tervez. A Reuters szerint az európai regionális légitársaságok már nyíltan figyelmeztetnek arra, hogy az iráni háború miatt emelkedő kerozinárak pénzügyileg fenntarthatatlanná tehetnek bizonyos járatokat. Az olaj- és energiahiány ráadásul egész ipari ellátási láncokat tehet tönkre a mezőgazdaságtól a műanyag- és vegyiparig.