energiaválságEurópaLNG

A zöld terhek és a Hormuzi-szoros blokádja egyszerre nyomják agyon Európát

Európa történelmének egyik legsúlyosabb ellátási krízisével néz szembe, miután a kontinensre szánt LNG-szállítmányok elkerülik az uniót és a közel-keleti feszültségek miatt a hagyományos beszerzési csatornák elapadtak – számolt be róla az Energiajogász. A brüsszeli döntéshozók által javasolt lakossági korlátozások és takarékossági intézkedések kétséges, hogy hatékony megoldást fognak kínálni, az energiaválság pedig a légi közlekedés és más kulcsfontosságú iparágak összeomlásával fenyeget.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 20:52
Az LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítmányok elkerülik Európát Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakértő kitért rá, hogy az EU-s energiaügyi biztos, Dan Jorgensen javaslata az volt a probléma megoldására, hogy az európai emberek dolgozzanak otthonról, vezessenek lassabban az autópályán és vegyenek igénybe telekocsi és fuvarmegosztó platformokat. 

Ám Brüsszel ötletei nyomán nem is csupán az autómentes napok meg a páros-páratlan rendszámok időszaka jöhet el, mint egykor Ceausescu Romániájában. A légi közlekedés különösen sebezhető, mivel ebben az iparágban az üzemanyag a legnagyobb költségtétel

– mondta, majd hozzátette, hogy a Lufthansa már járattörléseket tervez. A Reuters szerint az európai regionális légitársaságok már nyíltan figyelmeztetnek arra, hogy az iráni háború miatt emelkedő kerozinárak pénzügyileg fenntarthatatlanná tehetnek bizonyos járatokat. Az olaj- és energiahiány ráadásul egész ipari ellátási láncokat tehet tönkre a mezőgazdaságtól a műanyag- és vegyiparig. 

Ilyen a hélium kiesése, mert a műtrágya és a mikrocsipgyártáshoz nélkülözhetetlen. Európa tehát nagyon nagy bajban van

– részletezte, majd zárásul elmondta, hogy Európa jelenleg nem a megoldás, hanem maga is probléma. Ezt csak súlyosítják az Oroszország-elleni szankciók, súlyosítják az európai cégeket agyonnyomó zöld terhek és a szén-dioxid-kvóták.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olaj- és gázárakra volt rendkívül rossz hatással, hanem egy új globális energiaválság felé sodorta a világot, amely alapjaiban formálhatja át a világgazdaságot. 

Rohamosan növekszik a világ áramigénye, miközben az ellátásbiztonság, az árstabilitás és a klímavédelmi célok egyszerre jelennek meg stratégiai követelményként – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség frissen megjelent Global Energy Review 2026 tanulmányából. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő kifejtette, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok terjedése, az elektromos autózás, valamint az ipari elektrifikáció együttesen olyan villamosenergia-igényt generálnak, ami hosszú távon is folyamatosan növekvő pályára állítja a globális villamosenergia-igényt.

Borítókép: Az LNG- (cseppfolyósított földgáz) szállítmányok elkerülik Európát (Fotó: AFP)

add-square Energia-veszélyhelyzet

Kanada visszaállította az Északi Áramlat alkatrészeire vonatkozó szankciót

Energia-veszélyhelyzet 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kató Lenke
idezojelekkultúra

Úgy beszólt Magyar Péternek Cyla, hogy füstölt

Kató Lenke avatarja

Napszemüvegben bazsalyogva még az új miniszterelnök Instagram-oldalára is kitért Kajdi Csaba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu