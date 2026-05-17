Nem hosszabbította meg Washington az orosz tengeri olajszállításokra kivetett szankciók alóli átmeneti mentességet

A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátor pénteken felszólította a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az amerikai üzemanyagárakat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt. A minisztérium szóvivője szombaton további kommentárt nem adott.
A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat.
Ezek közé tartozott az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön, a Jones Act néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése, valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott mentesség meghosszabbítása. Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is. India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj-szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek nyomán.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!