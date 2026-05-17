Nem hosszabbította meg Washington az orosz tengeri olajszállításokra kivetett szankciók alóli átmeneti mentességet

Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet, amely lehetővé tette több ország, köztük India számára az orosz eredetű nyersolaj vásárlását.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 8:40
Donald Trump Fotó: ALEX WROBLEWSKI Forrás: AFP
A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátor pénteken felszólította a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az amerikai üzemanyagárakat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt. A minisztérium szóvivője szombaton további kommentárt nem adott.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat.

Ezek közé tartozott az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön, a Jones Act néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése, valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott mentesség meghosszabbítása. Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is. India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj-szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek nyomán.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
