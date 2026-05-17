Nem hosszabbította meg Washington az orosz tengeri olajszállításokra kivetett szankciók alóli átmeneti mentességet

A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátor pénteken felszólította a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az amerikai üzemanyagárakat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt. A minisztérium szóvivője szombaton további kommentárt nem adott.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat.

Die Blockade der Straße von Hormus hat die Ölpreise stark steigen lassen. Als Reaktion darauf hat Washington die Sanktionen auf russisches Öl gelockert. Damit ist nun bis auf Weiteres Schluss. https://t.co/9ZH9Tkvkhv — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 17, 2026

Ezek közé tartozott az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön, a Jones Act néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése, valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott mentesség meghosszabbítása. Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is. India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj-szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek nyomán.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)