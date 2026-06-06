Újratervezés a jobboldalon: mit hozhat a Fidesz kongresszusa?

Őszinteségre és önkritikára várnak

A választási vereség okait sokan többféleképpen értelmezik, különböző hangsúlyokkal, megközelítésekkel. Abban viszont egybehangzóak a vélemények, hogy a kongresszuson mindenképpen várnak a pártvezetéstől egy átfogó értékelést, ami túlmutat az eddigi, viszonylag tömör politikai nyilatkozatokon és az általános felelősségvállaláson, amit például Orbán Viktor rögtön a vereség után megtett.

A Fidesz helyi szervezeteiben és a párt holdudvarában sokan úgy vélik, bármilyen új politikának, mozgalom indításának az origója az őszinte kommunikáció és a hibák feltárása. Hallani olyan véleményeket is, hogy a pártnak a jelenlegi nevével nincs esélye talpra állni.

Egy Fidesz-közelinek tartott véleményformáló biztos abban, hogy a spektákulumkormányzásnak csak olyan ellenzéke lehet ütőképes, amelyik a digitális térben látványosan, meggyőzően és nem utolsósorban gyorsan reagál a történésekre. – A plakátok ideje lejárt, rövid, tűpontos, mindenki számára érthető üzenetekre, válaszokra van szükség – jelentette ki forrásunk. Szerinte a pártban minél előbb meg kell találni azokat a beszélő fejeket, akik hitelesen veszik fel a harcot a Magyar Péter-féle új, főként látványelemekre épülő, a szimpatizánsokat a kormányzat munkájába bevonó, közösségi élményt nyújtó politikával. Olyan politikusokra lenne szüksége a Fidesznek, akik otthonosan mozognak az influenszer szerepben, hiszen négy év múlva újabb korcsoportok válnak választópolgárokká, és a fiatalokat már jórészt csak ezzel a kommunikációs stílussal lehet elérni.

Egy másik beszélgetőpartnerünk arra emlékeztetett, hogy a kampányban egyedül Áder János volt államfő „noszogatta” a Fideszt, hogy mindenki bátran álljon bele „a hol a pénz” témájú vitákba, hiszen az elmúlt tizenhat év alatt gyakorlatilag újjáépült az ország. – Ezt a harcot folyamatosan vívni kell, mert nem mindegy, hogy egy virágzó korszak vagy egy korrupt rendszer képe ég bele az agyakba – hangsúlyozta. Feltette a kérdést: Miért is tudott BL-döntőt rendezni Budapest? – Nyilván nem azért, mert szétlopták az országot. Az igazság az, hogy hatalmas mértékben gyarapodott a közvagyon, aminek az egész társadalom érezheti a hasznát. Ezt minden nap, mindig más megvilágításban el kell mondani – fűzte hozzá.