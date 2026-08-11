Feltámadt a 90-es évek talán legszebb Lamborghinije

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Az ikonikus Diablo Roadstert az Aventador és a Huracán mögött álló mérnök közreműködésével gondolta újra egy kis olasz műhely.

2026. 08. 11. 13:51
Forrás: Eccentrica
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Fotó: Eccentrica

Nem csak a külső méltó a figyelemre: a Connolly bőr, az Alcantara szövetek, az eloxált anyagok és a látható szénszálak kombinációja olyan belső teret hoz létre, amelyet legalább annyira jó megérinteni, mint nézni. Minden példányt egyedileg konfigurálnak előzetesen a megrendelővel, összesen tizenkilenc darab készül majd.

Fotó: Eccentrica

Az Eccentrica V12 Roadster 3,8 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h-ra (az eredetinél 0,2 másodperccel hamarabb), és 335 km/h a végsebessége (322 km/h helyett), így menetteljesítmények tekintetében számos modern sportautóval vetekszik. Mivel a fejlesztését Maurizio Reggiani, a Lamborghini korábbi műszaki igazgatója vezette, nem kell tartani gányolásoktól, oda nem illő műszaki megoldásoktól. Reggiani korábban a Huracán és az Aventador fejlesztéséért volt felelős, előtte pedig kulcsszerepet játszott a Gallardo és a Murciélago fejlesztésében, már az Audi-korszakban. 

Fotó: Eccentrica

Augusztus 14-én debütál Diablo Roadster az Egyesült Államokban, a The Quail nevű rendezvényen, amely a Monterey Car Week része. A különlegesen szép, múltidéző olasz szupersportkocsi ára várhatóan 400 millió forintnál is magasabb lesz.


 

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