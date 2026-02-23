Mégsem fog egy jó ideig elektromos autót gyártani a Lamborghini

A vállalatvezető szerint ezt a döntést több mint egyévnyi folyamatos egyeztetés előzte meg vállalaton belül, továbbá a kereskedőkkel. Stephan Winkelmann úgy vélte, hogy a teljesen elektromos járművek fejlesztésébe való befektetés, amikor a piac és az ügyfélkör még nem áll készen, drága hobbi lenne, és anyagilag felelőtlen a részvényesekkel, az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal és családjaikkal szemben.

Stephan Winkelmann

Fotó: Lamborghini

A vállalat 2023-ban mutatta be a teljesen elektromos, két villanymotorral és összkerékhajtással rendelkező Lanzador koncepciómodelljét. A gyártás az eredeti tervek szerint 2028-ban indult volna.

Stephan Winkelmann szerint a Lamborghini a plug-in hibrid elektromos járművek fejlesztésére fog összpontosítani,

2030-tól minden Lamborghini modell konnektoros hibrid rendszerű lesz

(vélhetően akkor fut ki a 2014-ben bemutatott, V10-es szívómotorral hajtott Huracán). Winkelmann azt is megígérte, hogy „amíg csak lehet” folytatja a belső égésű motorok gyártását. A cég még mindig rendelkezik V12-es szívómotorral a Revueltóban, igaz, már hibrid hajtáslánc részeként.

A jelenlegi friss modellpaletta: Temerario, Urus, Revuelto. Mind plug-in hibrid. A leggyengébb a SUV, de az is 800 lóerős

Fotó: Lamborghini

A Lamborghini az Audi tulajdonában van, amely a német Volkswagen-csoport része. A Lamborghini tavaly rekord számú 10 747 járművet értékesített. Európa és a Közel-Kelet továbbra is a cég legnagyobb piacának számít, míg az Egyesült Államokban az eladások csaknem tíz százalékkal csökkentek.

(MTI)