Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó

Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról. Hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja változatlan, és ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyitnia a Barátság kőolajvezetéket.

