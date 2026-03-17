Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról. Hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja változatlan, és ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyitnia a Barátság kőolajvezetéket.
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó
Magyarország álláspontja változatlan, Ukrajna nem kapja meg a kilencvenmilliárd eurós hitelt Brüsszelből, amíg nem indul újra az olajtranzit a Barátság kőolajvezetéken. Orbán Viktor kifejtette, hogy az ukránok az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba.
A magyar kormányfő kifejtette, hogy az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.
Az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet magyar szempontból egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz
– magyarázta Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
