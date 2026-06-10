Franciaországot megrázta a meggyilkolt kislány ügye, az igazságszolgáltatás felelősségét firtatják

Az ügy azonban azért vált országos botránnyá, mert kiderült: Barellát korábban több alkalommal is feljelentették kiskorú lányok elleni szexuális erőszak miatt, a hatóságok mégsem hallgatták ki időben.

Korábbi feljelentések ellenére sem történt érdemi fellépés

Egy édesanya már 2025-ben jelezte a rendőrségnek, hogy a férfi megerőszakolhatta tízéves lányát. A nő szerint orvosi és pszichológiai szakvélemények is alátámasztották a gyermek vallomását, ennek ellenére hónapokon keresztül nem történt előrelépés az ügyben.

Az anya arról beszélt: rendszeresen érdeklődött a nyomozás állásáról, de minden alkalommal azt a választ kapta, hogy az ügy még folyamatban van. Állítása szerint egyszer még azzal is megfenyegették, hogy beperelik, ha tovább „zaklatja” a rendőröket.

A tragédia után most az államot és Gérald Darmanin igazságügyi minisztert is beperelnék a hatósági mulasztások miatt.

Sokan gyűltek össze a bíróság épülete előtt 2026. június 8-án a dél-franciaországi Toulouse-ban, hogy kifejezzék felháborodásukat a meggyilkolt 11 éves iskolás lány halálát követően (Fotó: Hans Lucas/AFP/Frédéric Scheiber)

A kislány meggyilkolása után tízezrek tüntettek Franciaországban

Lyhanna halála után országszerte tiltakozások kezdődtek. Párizsban és több francia városban tízezrek vonultak utcára, sokan a gyermekek elleni szexuális erőszak túlélőiként követeltek szigorúbb fellépést.

A francia nemzetgyűlés elnöke, Yael Braun-Pivet úgy fogalmazott: „Franciaország kollektív kudarcot vallott.” Szerinte nem egyedi hibáról, hanem rendszerszintű problémáról van szó.

Marine Le Pen szerint az ügy rávilágított a francia igazságszolgáltatás működésének súlyos hiányosságaira. A kormány rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és bejelentette, hogy több tízezer gyermekbántalmazási ügyet újra áttekintenek.

Yael Braun-Pivet, a francia nemzetgyűlés elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Adnan Farzat)

Súlyos gondokkal küzd a francia igazságszolgáltatás

A meggyilkolt kislány családjának ügyvédje szerint a francia igazságszolgáltatás túlterhelt és alulfinanszírozott, ezért sok esetben képtelen időben reagálni a gyermekek elleni erőszakos ügyekre.

Egy bírói érdekképviselet vezetője arra figyelmeztetett: Franciaországban negyedannyi ügyész dolgozik, mint az európai átlag. Az országban a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények feljelentéseinek mindössze hét százaléka végződik elítéléssel.

Az ügy a jövő évi francia elnökválasztás egyik központi témájává vált, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik Emmanuel Macron kormányára az igazságszolgáltatás reformja érdekében.