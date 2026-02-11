Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

Megölte az édesanyját és a nagynénjét, hogy világszerte intellektuális vonzerejével használhasson ki kiskorúakat a francia rém

Tanúkat keres a francia igazságszolgáltatás egy 1967 és 2022 között több országban, 89 kiskorú sérelmére szexuális bűncselekményeket elkövető, 79 éves férfi ügyében, aki bevallotta, hogy évtizedekkel ezelőtt megölte a saját anyját és a nagynénjét.

2026. 02. 11. 12:44
Étienne Manteaux, az ügyben illetékes délkelet-franciaországi Grenoble ügyésze kedden tette közzé a felhívást, amelyben nyilvánosságra hozta a gyanúsított, Jacques Leveugle nevét is.

A cél az, hogy lehetőséget adjunk a lehetséges áldozatoknak, hogy jelentkezzenek

 – mondta az ügyész egy sajtótájékoztatón.

A gyanúsított ellen 2024 februárjában indult eljárás, akkor előzetes letartóztatásba helyezték 89 kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak és szexuális zaklatás gyanúja miatt, amelyeket feltételezhetően 55 éven keresztül követett el. A férfi később nagyon szigorú rendőri felügyelet mellett szabadlábra került, de annak feltételeit nem tartotta be, így 2025 áprilisa óta ismét előzetes letartóztatásban van.

A vádhatóság szerint a bűncselekményeket Németországban, Svájcban, Marokkóban, Nigériában, Algériában, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Kolumbiában és Franciaországban, valamint Új-Kaledóniában, a Franciaországhoz tartozó csendes-óceáni területen követte el.

– Ezekben a különböző országokban járt, és minden egyes helyen, ahol letelepedett, hogy iskolákban dolgozzon, tanár legyen, fiatalokkal találkozott, és szexuális kapcsolatokat létesített velük– mondta az ügyész.

Jacques Leveugle, művelt és karizmatikus, a szárnyai alá vette ezeket a fiatalokat, és intellektuális vonzerejével közelítette meg őket.

A sértettek számát egy USB adathordozón rögzített dokumentumok alapján állapította meg a rendőrség, amelyeket a férfi készített, és amelyek szexuális kapcsolatokra utalnak 13 és 17 év közötti kiskorúakkal – mondta az ügyész. Az USB-meghajtót, amelyre írásos dokumentumokat mentett el a gyanúsított, az unokaöccse találta meg.

Arra a kérdésre, hogy miért nem hozták nyilvánosságra ezt az ügyet az eljárás kezdetén, az ügyész elmondta, hogy ez egy kicsit egyedi eset volt, először biztosak akartak lenni a tények valódiságában. – Azt hittük, hogy sikerül majd a rendőrségen belül az összes áldozatot azonosítani, de rájöttünk, hogy falba ütközünk, csak néhány név, keresztnév jelenik meg, negyven évvel ezelőttről – mondta az ügyész.

A gyanúsított elismerte, hogy megölte az édesanyját és nagynénjét is. Bevallotta, hogy a 1970-es években egy párnával megfojtotta a rákbetegségben szenvedő édesanyját, aki végső stádiumban volt, majd a 1990-es években a 92 éves nagynénjét is egy párnával ölte meg álmában, miután az asszony nem akarta, hogy elutazzon tőle – tette hozzá az ügyész.

A gyilkossági ügyekben, amelyeket a vádlott beismert, külön vizsgálat indult. A nemi erőszak és a szexuális bántalmazások ügyében eddig körülbelül 150 embert hallgattak meg, de eddig csak kettő döntött úgy, hogy feljelentést tesz – közölte az ügyész.

Az ügy sajátossága a sértettek valódi ambivalenciája

– jelezte a nyomozást vezető Serge Procédes ezredes, utalva a befolyásolási jelenségre, egy hálóra, amelyet a férfi szőtt minden egyes fiatal köré ott, ahol intellektuálisan is elkötelezte magát, hogy jobban kielégíthesse szexuális vágyait.

A tanúk felkutatásának célja megtalálni az eddig azonosítatlan sértetteket, mert sürget az idő az ügyész szerint, aki utalt a vádlott korára, valamint megemlítette a szexuális bűncselekmények elévülésének problémáját is – 2018-ig húsz év volt a nagykorúság után, azóta harminc év–, amely eleve kizárja az eljárás alól az 1993 előtt elkövetett cselekményeket. Az ügyész jelezte, hogy a bírósági eljárást 2026-ban le kell zárni, ezért még ebben az évben várják a tanúk jelentkezését.

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

