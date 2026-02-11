Megölte az édesanyját és a nagynénjét, hogy világszerte intellektuális vonzerejével használhasson ki kiskorúakat a francia rém

A gyanúsított ellen 2024 februárjában indult eljárás, akkor előzetes letartóztatásba helyezték 89 kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak és szexuális zaklatás gyanúja miatt, amelyeket feltételezhetően 55 éven keresztül követett el. A férfi később nagyon szigorú rendőri felügyelet mellett szabadlábra került, de annak feltételeit nem tartotta be, így 2025 áprilisa óta ismét előzetes letartóztatásban van.

A vádhatóság szerint a bűncselekményeket Németországban, Svájcban, Marokkóban, Nigériában, Algériában, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Kolumbiában és Franciaországban, valamint Új-Kaledóniában, a Franciaországhoz tartozó csendes-óceáni területen követte el.

– Ezekben a különböző országokban járt, és minden egyes helyen, ahol letelepedett, hogy iskolákban dolgozzon, tanár legyen, fiatalokkal találkozott, és szexuális kapcsolatokat létesített velük– mondta az ügyész.