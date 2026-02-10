Kiderítették, ki lophatta el Egressy Mátyás telefonját

Kiderült az is, hogy a férfival szemben köztisztasági szabálysértés miatt 65 ezer forint pénzbírságot szabtak ki, amit nem fizetett be időben, ezért azt tíz nap elzárásra változtatták még 2024. október 30-án. A büntetés végrehajtását tavaly májusig kitolták, viszont a férfi nem vonult be időben.

Egressy Mátyás 18 éves sportoló január 17-én tűnt el, miután az egyik belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival. Azóta több nyugtalanító hír is érkezett róla, szinte az egész ország megmozdult, hogy segítsen a fiút megtalálni.