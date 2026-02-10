Rendkívüli

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Egressy Mátyástelefoneltűnt

Kiderítették, ki lophatta el Egressy Mátyás telefonját

El is kapták a férfit.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 10. 15:38
Eltűnt fiú plakátja a Széll Kálmán téren Egressy Mátyás Ladóczki Balázs
Az eltűnt fiú plakátja a Széll Kálmán téren Forrás: Ladóczki Balázs
Egy hajléktalan férfi lophatta el Egressy Mátyás telefonját, aki jelenleg egy másik ügy miatt ül börtönben még néhány napig – írja Blikk.

A portál megkeresésére a BRFK kommunikációs osztálya azt közölte, hogy az eljárás adatai szerint egy férfi 2026. január 17-én hajnalban az egyik fővárosi éjszakai buszon megtalálta és eltulajdonította a jelenleg eltűntként keresett fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A XI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki – fűzték hozzá. 

A férfit február 7-én a józsefvárosi járőrök fogták el, majd a XI. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A telefon azonban nem volt nála, azt állította, hogy azt elveszítette. A férfi adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy egy korábbi szabálysértési ügyben be nem fizetett bírság miatt elzárásra ítélték, és annak letöltésére fogdára vitték.

Kiderült az is, hogy a férfival szemben köztisztasági szabálysértés miatt 65 ezer forint pénzbírságot szabtak ki, amit nem fizetett be időben, ezért azt tíz nap elzárásra változtatták még 2024. október 30-án. A büntetés végrehajtását tavaly májusig kitolták, viszont a férfi nem vonult be időben.

Egressy Mátyás 18 éves sportoló január 17-én tűnt el, miután az egyik belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival. Azóta több nyugtalanító hír is érkezett róla, szinte az egész ország megmozdult, hogy segítsen a fiút megtalálni. 

 

 

 

