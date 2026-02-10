Egy hajléktalan férfi lophatta el Egressy Mátyás telefonját, aki jelenleg egy másik ügy miatt ül börtönben még néhány napig – írja Blikk.
Kiderítették, ki lophatta el Egressy Mátyás telefonját
El is kapták a férfit.
A portál megkeresésére a BRFK kommunikációs osztálya azt közölte, hogy az eljárás adatai szerint egy férfi 2026. január 17-én hajnalban az egyik fővárosi éjszakai buszon megtalálta és eltulajdonította a jelenleg eltűntként keresett fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A XI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki – fűzték hozzá.
További Belföld híreink
A férfit február 7-én a józsefvárosi járőrök fogták el, majd a XI. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A telefon azonban nem volt nála, azt állította, hogy azt elveszítette. A férfi adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy egy korábbi szabálysértési ügyben be nem fizetett bírság miatt elzárásra ítélték, és annak letöltésére fogdára vitték.
További Belföld híreink
Kiderült az is, hogy a férfival szemben köztisztasági szabálysértés miatt 65 ezer forint pénzbírságot szabtak ki, amit nem fizetett be időben, ezért azt tíz nap elzárásra változtatták még 2024. október 30-án. A büntetés végrehajtását tavaly májusig kitolták, viszont a férfi nem vonult be időben.
Egressy Mátyás 18 éves sportoló január 17-én tűnt el, miután az egyik belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival. Azóta több nyugtalanító hír is érkezett róla, szinte az egész ország megmozdult, hogy segítsen a fiút megtalálni.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a holnapi időjárás miatt
Térkép a cikkben.
Menczer Tamás: Mindenkinek tudnia kell, kit képviselnek a tiszás vezetők + videó
Brüsszel és a Shell, nem a magyar emberek párján áll Bujdosó Andrea és Kapitány István – mutatott rá a kommunikációs igazgató.
Ideje volt
NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.
Vascsövekkel fenyegették a tiszásokat lebuktató informátort, a rendőrség nyomoz
Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával indult büntetőeljárás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a holnapi időjárás miatt
Térkép a cikkben.
Menczer Tamás: Mindenkinek tudnia kell, kit képviselnek a tiszás vezetők + videó
Brüsszel és a Shell, nem a magyar emberek párján áll Bujdosó Andrea és Kapitány István – mutatott rá a kommunikációs igazgató.
Ideje volt
NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.
Vascsövekkel fenyegették a tiszásokat lebuktató informátort, a rendőrség nyomoz
Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával indult büntetőeljárás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!