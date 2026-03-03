FTC-TelekomvízilabdaJansik SzilárdMolnár ErikVigvári VendelFekete GergőVismeg ZsomborVámos MártonManhercz Krisztián

Hatalmas bejelentést tett a Fradi, amely hét klasszisával is hosszabbított

Hét férfi vízilabdázójával hosszabbított szerződést hétfőn a bajnoki, Magyar Kupa- és Bajnokok Ligája-címvédő Ferencváros. A Fradi közleménye szerint Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Vámos Márton, Vigvári Vendel és Vismeg Zsombor is új megállapodást kötött a klubbal.

2026. 03. 03. 9:55
Hét játékosával hosszabbított a Ferencváros
Hét játékosával hosszabbított a Ferencváros Forrás: fradi.hu
A Fradi honlapjának tájékoztatása szerint Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Vámos Márton, Vigvári Vendel és Vismeg Zsombor új megállapodása egyaránt 2028 nyaráig érvényes. Korábban a csapatkapitány Vogel Soma, valamint Nagy Ákos és Varga Vince is 2028-ig hosszabbított az FTC-vel.

A Fradinál idén is a Bajnokok Ligája-győzelem a cél
A Fradinál idén is a Bajnokok Ligája-győzelem a cél (Fotó: fradi.hu)

Célunk volt, hogy együtt tartsuk a Los Angeles-i olimpiáig a csapat magyar magját

– mondta a klub ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán, aki azt is megosztotta, hogy összesen fél óráig tartott a hét játékossal való tárgyalás. – Reméljük, hogy mind klubszinten fent tudjuk tartani a sikereinket, mind a válogatottnak tudunk ebben segíteni, hogy egy jól összeszokott, egymást jól ismerő, egymással jóban lévő, jó csapategységet alkotó játékosokat tudunk a válogatottnak biztosítani. Ennek reményében és ennek vezérfonalaként akartuk ezt a hosszabbítást.

A Fradi magyar magja

Az FTC történetének egyik legsikeresebb sportolója, a már 24 kupát szerző Jansik Szilárdnak ez már a 12. szezonja a klubnál. Vámos Mártont 2017-ben igazolták le, és közben ugyan két idényre légiósnak állt, de visszatért az Olympiakosztól a zöld-fehérekhez 2024-ben. Ahogy Manhercz Krisztián is így tett egy hosszabb kitérő után, hogy tavaly BL-címvédésig vezessék a Fradit. Fekete Gergő és Vigvári Vendel 2020 nyarán csatlakozott a kerethez, és egy évvel később jött Molnár Erik, mára pedig mindhárman világbajnokok, vb- és Eb-ezüstérmesek. A válogatottba nemrég berobbanó Vismeg Zsombornak pedig ez a második idénye a Népligetben.

– Az FTC örökségének fontos, hogy úgy építsen csapatot, hogy a jövőre is gondol – állapította meg a hírrel kapcsolatban Nyéki Balázs, az FTC-Telekom vezetőedzője, aki tavaly ilyenkor szintén 2028-ig tartó szerződést írt alá. Az együttessel 2023 óta minden létező trófeát megnyerő szakember az állandóságra hívta fel a figyelmet, ami a Fradi sikertörténetének az egyik titka. – Viszonylag ritka egy csapat életében, hogy ilyen kevés változás van a keretben ennyi év alatt, mint nálunk. Annyira elégedettek vagyunk a játékosok hozzáállásával, és a teljesítményével, hogy butaság lenne cserélni. Azt pedig bizonyítottuk, hogy egy-egy fiatal beépítése elég ahhoz, hogy fenntartsuk azt a szintet, amit a világ legjobb csapatának kell képviselnie.

A tréner végezetül hozzátette, a következő hetekben további bejelentések várhatóak a csapatnál.

 

