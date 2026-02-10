Varga Zsolt tiszta vizet öntött a pohárba, ezt hiányolta Zalánki Gergőtől

Zalánki Gergő a párizsi olimpián még szerepelt a nemzeti csapatban, majd pihenőt kért és kapott , de nem vonult vissza a válogatottól. Azóta többek között egy világbajnoki és egy Európa-bajnoki ezüstöt gyűjtött be nélküle Varga Zsolt együttese, utóbbit idén januárban Belgrádból hozták haza.

Zalánki Gergő a párizsi olimpián még ott volt Varga Zsolt válogatottjában. Fotó: Csudai Sándor

Zalánki az Eb után az Instagram-oldalán üzent, fájlalta, hogy nem kapott bizonyítási lehetőséget, azaz meghívót az összetartásokra, ezzel együtt természetesen a különböző tornákra sem, elhalt a kommunikáció, és szakmai indoklás nélkül maradt le a szerbiai kontinensviadalról is. A Magyar Vízilabda-szövetségnél nem értékelték, hogy a pólós ezt a kommunikációs csatornát választotta, Madaras Norbert elnök közleményben tette helyre Zalánkit:

Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.

Varga Zsolt nem siette el a válaszadást, jó oka volt erre

Varga Zsolt szövetségi kapitány válasza eddig váratott magára, mert mint elmondta, addig nem akart megszólalni, amíg zajlott a női Európa-bajnokság, nem akarta elterelni a figyelmet a magyar hölgyek szerepléséről. Most viszont leszögezte, semmi sem igaz abból, hogy ne beszélt volna Zalánki Gergővel, decemberben két és fél órán keresztül egyeztettek, és a terveknek megfelelően ezen a héten folytathatják a diskurzust a jövőről. Arról, hogy hol és milyen lehetőségek vannak, hogyan tudnak tovább együtt dolgozni. – Azt kértem Gergőtől, hogy mindenféleképpen két megbeszélés legyen, semmiképpen se egy, pont azért, hogy ha az első után feljönnek gondolatok, tisztázatlan kérdések, érzelmek, bármi, akkor legyen lehetőségünk ezeket februárban átbeszélni – fogalmazott Varga Zsolt a szövetség podcastjének, a Svédcsavarnak legfrissebb adásában. – Amikor vége volt a kerethirdetésnek, akkor mindenki, aki szeretett volna velem beszélgetni indokokról, megoldásokról, az odajött, és beszéltünk – mutatott rá a kapitány, hogy ez a lehetőség Zalánkinak is adott volt.