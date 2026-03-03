Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

orbán balázstisza pártMagyar Péter

Orbán Balázs: Magyar Péter szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket

Ha a Tisza Párt elnöke nem teszi meg, beismeri, hogy az ukránok, és nem a magyarok oldalán áll – mutatott rá Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 14:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán olajblokád kapcsán Magyar Péter terel, színészkedik, magát mentegeti – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Kunszállás, 2026. február 26. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának kunszállási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 26-án. MTI/Bús Csaba
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében rámutatott: ami most történik, a Tisza Párt elnökének érdekében történik. Az ukránok elzárják a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel megemeljék az árakat és megsegítsék Magyar Pétert.

Magyar Péter ne hadováljon, hanem szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Ha ezt nem teszi meg, az beismerés, hogy az ukránok, nem a magyarok oldalán áll

– jelezte a politikai igazgató. Hozzátette: „a magyar emberek ezt pedig nem szokták szeretni”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu