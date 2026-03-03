Orbán Balázs: Magyar Péter szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket

Az ukrán olajblokád kapcsán Magyar Péter terel, színészkedik, magát mentegeti – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán.
A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében rámutatott: ami most történik, a Tisza Párt elnökének érdekében történik. Az ukránok elzárják a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel megemeljék az árakat és megsegítsék Magyar Pétert.
Magyar Péter ne hadováljon, hanem szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Ha ezt nem teszi meg, az beismerés, hogy az ukránok, nem a magyarok oldalán áll
– jelezte a politikai igazgató. Hozzátette: „a magyar emberek ezt pedig nem szokták szeretni”.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
