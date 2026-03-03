Kiderült, nyugalmazott professzor volt a Srí Lanka-i elefánttámadás magyar áldozata

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy február 15-én meghalt egy magyar férfi, akire egy vadon élő elefánt támadt rá Srí Lankán, egy turistaösvényen. Felesége tehetetlenül nézte végig, ahogy a több tonnás állat ráront a férjére, és halálra tapossa. A Blikk információi alapján az Origo most megírta, hogy ki volt az elefánttámadás áldozata.
Az áldozat A. József, egy 67 éves, nyugdíjas professzor volt. Az egyelőre nem tisztázott, hogy mely tudományterületen tevékenykedett, arra azonban fény derült, hogy a férfi csak jelentős késéssel jutott el a kórházba, ahol szakszerű orvosi ellátást kaphatott volna.
Nem találták a mentő sofőrjét, tragikus véget ért az elefánttámadás
A Srí Lanka-i hatóságok közölték, miután az elefánt rátámadt a férfire, a környékbeliek a segítségére siettek, és visszakergették az erdőbe az állatot. Ezután a sérültet egy háromkerekű járműre fektették, majd azzal elvitték a turisták számára fenntartott Központi Kulturális Alap irodájához. Ott ugyanis mindig van egy bevetésre kész mentőautó.
Csakhogy a mentő sofőrjét hiába keresték, nem került elő. Ezért a segítők a háromkerekű járgánnyal – rajta a haldokló professzorral – elindultak, és végül ezzel szállították el a kórházba.
Sajnos azonban a férfi életét már ott sem tudták megmenteni, belehalt súlyos sérüléseibe.
Rendszeresen átvonulnak ott a vadon élő elefántok
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az elefánttámadás akkor történt, amikor a házaspár két káprázatos természeti látnivaló, Sigiriya és Pidurangala meglátogatása után sétált vissza a szállodájába. A tragédia helyszínének környékén végig táblák figyelmeztetik az arra járókat, hogy ott rendszeresen átvonulnak vadon élő elefántok.
A helyiek szerint azonban hiába vannak kint a táblák, már a támadás másnapján rengeteg turista járt ugyanott, az állatok mozgását jól ismerő kísérő nélkül.
