Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Kiderült, nyugalmazott professzor volt a Srí Lanka-i elefánttámadás magyar áldozata

Emberi mulasztás is hozzájárulhatott a férfi halálához, akivel február 15-én Srí Lankán végzett egy megvadult ormányos. Az elefánttámadás áldozata egy 67 éves, nyugdíjas professzor volt.

2026. 03. 03. 14:55
A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy február 15-én meghalt egy magyar férfi, akire egy vadon élő elefánt támadt rá Srí Lankán, egy turistaösvényen. Felesége tehetetlenül nézte végig, ahogy a több tonnás állat ráront a férjére, és halálra tapossa. A Blikk információi alapján az Origo most megírta, hogy ki volt az elefánttámadás áldozata.

Illusztráció. Fotó: AFP/NurPhoto/Krishan Kariyawasam

Az áldozat A. József, egy 67 éves, nyugdíjas professzor volt. Az egyelőre nem tisztázott, hogy mely tudományterületen tevékenykedett, arra azonban fény derült, hogy a férfi csak jelentős késéssel jutott el a kórházba, ahol szakszerű orvosi ellátást kaphatott volna.

 

Nem találták a mentő sofőrjét, tragikus véget ért az elefánttámadás

A Srí Lanka-i hatóságok közölték, miután az elefánt rátámadt a férfire, a környékbeliek a segítségére siettek, és visszakergették az erdőbe az állatot. Ezután a sérültet egy háromkerekű járműre fektették, majd azzal elvitték a turisták számára fenntartott Központi Kulturális Alap irodájához. Ott ugyanis mindig van egy bevetésre kész mentőautó.

Csakhogy a mentő sofőrjét hiába keresték, nem került elő. Ezért a segítők a háromkerekű járgánnyal – rajta a haldokló professzorral – elindultak, és végül ezzel szállították el a kórházba.

Sajnos azonban a férfi életét már ott sem tudták megmenteni, belehalt súlyos sérüléseibe.

 

Rendszeresen átvonulnak ott a vadon élő elefántok

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az elefánttámadás akkor történt, amikor a házaspár két káprázatos természeti látnivaló, Sigiriya és Pidurangala meglátogatása után sétált vissza a szállodájába. A tragédia helyszínének környékén végig táblák figyelmeztetik az arra járókat, hogy ott rendszeresen átvonulnak vadon élő elefántok.

A helyiek szerint azonban hiába vannak kint a táblák, már a támadás másnapján rengeteg turista járt ugyanott, az állatok mozgását jól ismerő kísérő nélkül.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels/Jeffrey Eisen)

