Irán a hajóforgalmat fenyegeti: száz konténerszállító vesztegel a Hormuzi-szorosban

A fenyegetés nem maradt puszta szó: iparági beszámolók szerint mintegy száz konténerszállító hajó rekedt a térségben.

Jeremy Nixon, az Ocean Network Express (ONE) vezérigazgatója egy kaliforniai konferencián arról beszélt, hogy a globális konténerflotta körülbelül tíz százaléka vesztegel a szorosban. A biztosítók időközben felfüggesztették a fedezetet az áthaladó hajókra, ami tovább bénítja a forgalmat.

Lángoló tanker, növekvő pánik

Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt. A hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.

Szakértők szerint Irán tudatosan használja az energetikai infrastruktúra elleni akciókat eszközként.

Alam Saleh közel-keleti elemző úgy fogalmazott: Teherán katonailag alulmarad az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, ezért „nem hagyományos módszerekkel” próbál nyomást gyakorolni – például az olajár felhajtásával.

Illusztráció lángoló olajtanker (Fotó: Képernyőkép)

Újabb energiaválság fenyeget

A helyzet már most kézzelfogható gazdasági következményekkel jár. Ha a Hormuzi-szorost tartósan lezárják, az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve. A globális ellátási láncok újabb sokkot szenvednének el, az energiaárak pedig tovább száguldhatnának – ami Európában is komoly drágulást hozhat.