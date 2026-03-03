Irán a hajóforgalmat fenyegeti: száz konténerszállító vesztegel a Hormuzi-szorosban
Súlyos eszkalációval fenyeget a közel-keleti konfliktus: Irán a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán, a Hormuzi-szoros térségében intézett nyílt fenyegetést a nemzetközi hajóforgalom ellen. Elemzők szerint az események az olajár drasztikus emelkedéséhez vezethetnek, és a hordónkénti ár akár a 200 dollárt is megközelítheti.
Irán fenyeget. A mindössze 33 kilométer széles tengeri folyosó a nemzetközi olajkereskedelem ütőere: a világon forgalmazott kőolaj mintegy 20 százaléka itt halad át. Nem véletlen, hogy a fenyegetések hatására az olajárak azonnal kilőttek, a Brent jegyzése meredeken emelkedett, írja az Origo.
Sardar Dzsabbari iráni tábornok a Telegramon közzétett üzenetében arról beszélt, hogy a szoroson áthaladó hajók „el fognak égni”.
A Forradalmi Gárda már szombaton – az amerikai–izraeli csapások megindulása után – bejelentette a szoros lezárását. A tábornok szerint a lépés az olajárakat is az egekbe repíti, és akár 200 dolláros hordónkénti ár sem kizárt a következő napokban.
A fenyegetés nem maradt puszta szó: iparági beszámolók szerint mintegy száz konténerszállító hajó rekedt a térségben.
Jeremy Nixon, az Ocean Network Express (ONE) vezérigazgatója egy kaliforniai konferencián arról beszélt, hogy a globális konténerflotta körülbelül tíz százaléka vesztegel a szorosban. A biztosítók időközben felfüggesztették a fedezetet az áthaladó hajókra, ami tovább bénítja a forgalmat.
Lángoló tanker, növekvő pánik
Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt. A hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.
Szakértők szerint Irán tudatosan használja az energetikai infrastruktúra elleni akciókat eszközként.
Alam Saleh közel-keleti elemző úgy fogalmazott: Teherán katonailag alulmarad az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, ezért „nem hagyományos módszerekkel” próbál nyomást gyakorolni – például az olajár felhajtásával.
Újabb energiaválság fenyeget
A helyzet már most kézzelfogható gazdasági következményekkel jár. Ha a Hormuzi-szorost tartósan lezárják, az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve. A globális ellátási láncok újabb sokkot szenvednének el, az energiaárak pedig tovább száguldhatnának – ami Európában is komoly drágulást hozhat.
