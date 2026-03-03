Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

IránfenyegethajókolajárHormuzi-szoros

Irán a hajóforgalmat fenyegeti: száz konténerszállító vesztegel a Hormuzi-szorosban

Súlyos eszkalációval fenyeget a közel-keleti konfliktus: Irán a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán, a Hormuzi-szoros térségében intézett nyílt fenyegetést a nemzetközi hajóforgalom ellen. Elemzők szerint az események az olajár drasztikus emelkedéséhez vezethetnek, és a hordónkénti ár akár a 200 dollárt is megközelítheti.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 03. 14:56
Egy olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban Forrás: Anadolu/AFP
Irán fenyeget. A mindössze 33 kilométer széles tengeri folyosó a nemzetközi olajkereskedelem ütőere: a világon forgalmazott kőolaj mintegy 20 százaléka itt halad át. Nem véletlen, hogy a fenyegetések hatására az olajárak azonnal kilőttek, a Brent jegyzése meredeken emelkedett, írja az Origo.

Irán
Az elmúlt öt nap Micro WTI nyersolajárának grafikonja egy mobilképernyőn (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Irán fenyeget

Sardar Dzsabbari iráni tábornok a Telegramon közzétett üzenetében arról beszélt, hogy a szoroson áthaladó hajók „el fognak égni”.

A Forradalmi Gárda már szombaton – az amerikai–izraeli csapások megindulása után – bejelentette a szoros lezárását. A tábornok szerint a lépés az olajárakat is az egekbe repíti, és akár 200 dolláros hordónkénti ár sem kizárt a következő napokban.

Sardar Dzsabbari iráni tábornok (Forrás: Facebook)

A fenyegetés nem maradt puszta szó: iparági beszámolók szerint mintegy száz konténerszállító hajó rekedt a térségben. 

Jeremy Nixon, az Ocean Network Express (ONE) vezérigazgatója egy kaliforniai konferencián arról beszélt, hogy a globális konténerflotta körülbelül tíz százaléka vesztegel a szorosban. A biztosítók időközben felfüggesztették a fedezetet az áthaladó hajókra, ami tovább bénítja a forgalmat.

Lángoló tanker, növekvő pánik

Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt. A hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.

Szakértők szerint Irán tudatosan használja az energetikai infrastruktúra elleni akciókat eszközként. 

Alam Saleh közel-keleti elemző úgy fogalmazott: Teherán katonailag alulmarad az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, ezért „nem hagyományos módszerekkel” próbál nyomást gyakorolni – például az olajár felhajtásával.

Smoke billows from an oil tanker under U.S. sanctions, that was hit off Oman's Musandam peninsula, in this screen grab from a video obtained by REUTERS on March 1, 2026. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY VERIFICATION Identity of the vessel confirmed as Skylight by its deck shape, paint, and signage, which matched file imagery Exact time not verified However, Oman's maritime security center said that Skylight was attacked about five nautical miles off Oman's Musandam on Sunday (March 1) Ship tracking data puts the vessel off the coast of Oman on Saturday (March 1)
Illusztráció lángoló olajtanker (Fotó: Képernyőkép)

Újabb energiaválság fenyeget

A helyzet már most kézzelfogható gazdasági következményekkel jár. Ha a Hormuzi-szorost tartósan lezárják, az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve. A globális ellátási láncok újabb sokkot szenvednének el, az energiaárak pedig tovább száguldhatnának – ami Európában is komoly drágulást hozhat.

Borítókép: Egy olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban (Fotó: Anadolu/AFP) 

