Szijjártó Péter: Kapitány alelnök úr Ukrajnát mentegeti, nem áll a magyar emberek mellé

Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő a regionális viszonylatban − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Hevesen.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet egy újabb tiszás hazugságra. Fotó: AFP

A tárcavezető arról számolt be, hogy megjött az újabb napi kamu Kapitány Istvántól, noha a Shell volt alelnökeként elvárható lenne tőle, hogy tisztában legyen a tényekkel.

Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek

−mondta. – Ha azonban Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását a Tisza Párttal összehangolt módon, na az vezet majd radikális benzinár-emelkedéshez, akkor jön el az ezerforintos benzinár Magyarországon − folytatta. – Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé. Persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában − tette hozzá.