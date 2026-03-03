Szijjártó Péter: Egyedül a jelenlegi kormány tud továbbra is nemet mondani Brüsszelnek

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott beszédében az elmúlt másfél évtized válságairól szólva úgy fogalmazott: „Ez azért történhetett meg így, mert mind a négy válság esetében a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy szuverén módon döntsön a válaszokról. Egyik alkalommal sem voltunk hajlandók elfogadni kívülről ránk kényszerített akaratot.”
Hozzátette:
Egyik alkalommal sem voltunk hajlandók feladni a szuverenitásunkat. Mindig nemet tudtunk mondani a külső nyomásgyakorlásnak, mindig nemet tudtunk mondani a kívülről ránk kényszerített akaratnak, s ennek köszönhetően mind a négy válságra olyan sikeres választ tudtunk adni, aminek nyomán a politikai mozgalmunk, a pártunk, a Fidesz mint politikai pártcsalád is sikeres tudott maradni.
