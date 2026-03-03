Szijjártó Péter: Egyedül a jelenlegi kormány tud továbbra is nemet mondani Brüsszelnek

Az ukrán uniós csatlakozással kapcsolatban kijelentette: „Most is nemet kell mondanunk arra, hogy belevigyenek minket a háborúba. Azonban ezt csak szuverén alapon lehet mondani.”

A Tisza Pártra utalva úgy fogalmazott:

Tehát nyilvánvaló, hogy ha ő kerülne döntéshozói pozícióba, nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért akarja Brüsszel, hogy a Tisza Párt váltson minket.

Beszéde végén hangsúlyozta: „Most minden kormányrángatás, minden kalandorkodás, minden értelmetlen változtatás kockázatot jelent.”