Az iráni fiaskó, amely elsöpörte Jimmy Carter elnökségét

Az Irán túszdráma kezdete Teheránban
Iráni diákok rohanták meg az Egyesült Államok teheráni nagykövetségét 1979. november 4-én. A forradalmi kormány, amelyet Ruhollah Khomeini ajatollah vezetett, támogatta az akciót. A támadók 66 embert ejtettek túszul. Közülük 52 amerikai diplomata és alkalmazott végül 444 napot töltött fogságban.
A diákok az ellen tiltakoztak, hogy Washington befogadta és orvosi kezelésben részesítette a rákbeteg Mohammad Reza Pahlavi sahot. A sah 1979 januárjában hagyta el Iránt, miután az országos tiltakozások elsöpörték rendszerét. Távozása megnyitotta az utat az iszlám forradalom és az új, teokratikus állam előtt.
A válság gyorsan elmérgesedett.
Az iráni vezetés elutasította a tárgyalási kísérleteket. A túszejtők azzal fenyegetőztek, hogy megölik a foglyokat, ha az Egyesült Államok katonai akciót indít.
Jimmy Carter és a végzetes döntés
Jimmy Carter elnök hónapokig diplomáciai megoldást keresett. A tárgyalások rendre kudarcot vallottak. A Fehér Házban éles vita bontakozott ki. Zbigniew Brzezinski nemzetbiztonsági tanácsadó a katonai opciót támogatta. Cyrus Vance külügyminiszter ellenezte a fegyveres beavatkozást, majd később lemondott.
A döntés hátterében ott lebegett az 1976-os entebbei mentőakció sikere.
Akkor Jichák Rabin izraeli miniszterelnök és Simon Peresz védelmi miniszter jóváhagyásával az izraeli különleges erők kiszabadították a túszokat az ugandai Entebbében. A művelet során három túsz és az akció parancsnoka, Jonatan Netanjahu is életét vesztette. Carter úgy vélte, hasonló siker érhető el Iránban is.
Eagle Claw, a sivatagi tragédia
Az Eagle Claw fedőnevű mentőakció 1980. április 24-én indult. A bevetésben részt vett az újonnan létrehozott Delta Force különleges egység is. A terv szerint a csapatok úgy akartak alacsony magasságon berepülni Iránba, hogy a radarok ne észleljék közeledtüket, majd a Tabasz közelében kijelölt sivatagi találkozóponton egyesültek volna.
A művelet már a kezdeti szakaszban összeomlott.
Több helikopter műszaki hibától szenvedett. A sivatagi homokvihar tovább rontotta a helyzetet. A visszavonulás közben egy helikopter és egy C–130-as szállítógép összeütközött. A robbanásban nyolc amerikai katona halt meg. A mentőakció azonnal véget ért.
