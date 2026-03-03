Alice Weidel: Az EU el akarja távolítani Orbán Viktort

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiszivárogtak az ukrán sajtóban Magyar Péter és Brüsszel megdöbbentő tervei. A Tisza elnöke az orosz energiahordozók kivezetése mellett foglal állást, összhangban az Európai Bizottság irányvonalával. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán számolt be róla, hogy már Alice Weidel is kimondta: a brüsszeli elit Magyar Péter asszisztálásával kész minden eszközt bevetni az áprilisi választás befolyásolására.

Alice Weidel szerint az EU kétségbeesetten próbálja Magyar Péter segítségével végrehajtani a „rezsimváltást” Magyarországon. Fotó: AFP

Az EU kétségbeesetten próbálja bábja, Magyar Péter segítségével végrehajtani a »rezsimváltást« Magyarországon. El akarják távolítani Orbán Viktort. Ennek érdekében bármilyen eszközt hajlandóak bevetni. Idetartozik az olajszállítások blokkolása és a közvélemény-kutatások manipulálása is

– idézte Alice Weidel szavait Hidvéghi Balázs.