Alice Weidel: Az EU el akarja távolítani Orbán Viktort

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiszivárogtak az ukrán sajtóban Magyar Péter és Brüsszel megdöbbentő tervei. A Tisza elnöke az orosz energiahordozók kivezetése mellett foglal állást, összhangban az Európai Bizottság irányvonalával. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán számolt be róla, hogy már Alice Weidel is kimondta: a brüsszeli elit Magyar Péter asszisztálásával kész minden eszközt bevetni az áprilisi választás befolyásolására.
Az EU kétségbeesetten próbálja bábja, Magyar Péter segítségével végrehajtani a »rezsimváltást« Magyarországon. El akarják távolítani Orbán Viktort. Ennek érdekében bármilyen eszközt hajlandóak bevetni. Idetartozik az olajszállítások blokkolása és a közvélemény-kutatások manipulálása is
– idézte Alice Weidel szavait Hidvéghi Balázs.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!