AfDBrüsszelMagyar Péter

Alice Weidel: Az EU el akarja távolítani Orbán Viktort

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. Hidvéghi Balázs a posztban az AfD társelnökének szavait idézte, miszerint Brüsszel bármire képes, hogy egy bábot ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 16:49
Orbán Viktor miniszterelnök és Alice Weidel, az AfD társelnöke Forrás: MTI
Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiszivárogtak az ukrán sajtóban Magyar Péter és Brüsszel megdöbbentő tervei. A Tisza elnöke az orosz energiahordozók kivezetése mellett foglal állást, összhangban az Európai Bizottság irányvonalával. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán számolt be róla, hogy már Alice Weidel is kimondta: a brüsszeli elit Magyar Péter asszisztálásával kész minden eszközt bevetni az áprilisi választás befolyásolására.

Alice Weidel szerint az EU kétségbeesetten próbálja Magyar Péter segítségével végrehajtani a „rezsimváltást” Magyarországon
Alice Weidel szerint az EU kétségbeesetten próbálja Magyar Péter segítségével végrehajtani a „rezsimváltást” Magyarországon. Fotó: AFP

Az EU kétségbeesetten próbálja bábja, Magyar Péter segítségével végrehajtani a »rezsimváltást« Magyarországon. El akarják távolítani Orbán Viktort. Ennek érdekében bármilyen eszközt hajlandóak bevetni. Idetartozik az olajszállítások blokkolása és a közvélemény-kutatások manipulálása is

– idézte Alice Weidel szavait Hidvéghi Balázs.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Alice Weidel, az AfD társelnöke

Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll

Google News
