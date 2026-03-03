Demokratikus Koalíció (DK)Dobrev Klárahatáron túli magyarok

Dobrev Klára küzd a politikai túlélésért – búcsúzóul hatalmasat rúgott a határon túli magyarokba

Semmi sem drága a politikai túlélésért küzdő Dobrev Klárának: a Demokratikus Koalíció kezdeményezte az igazságügyi bizottság előtt, hogy vonják meg a határon túli magyarok szavazati jogát. A Fidesz leszavazta a DK javaslatát, de a Mi Hazánk sem támogatta az indítványt. A DK ugyanakkor jelezte: egy kormányváltás után ismét napirendre venné a kérdést, habár alighanem ezt már a parlamentben nem fogja tudni megtenni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 19:35
Dobrev Klára, DK, Tisza Párt
Fotó: MTI/Purger Tamás
Mindent bevet a politikai túlélés érdekében Dobrev Klára: a Demokratikus Koalíció az igazságügyi bizottság előtt kezdeményezte, hogy vonják meg a határon túli magyarok szavazati jogát, de nem jártak sikerrel. A Fidesz leszavazta a DK javaslatát, de a Mi Hazánk sem támogatta az indítványt, ők szintén a határon túliak szavazati jogának fenntartása mellett érveltek. Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője leszögezte a döntés után a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján: 

A Demokratikus Koalíció a továbbiakban is napirenden tartja a kérdést, és a kormányváltás után ismét kezdeményezni fogja a szabályozás megváltoztatását.

A közvélemény-kutatásokat és a realitást számba véve ezt a parlamentben már nem fogja tudni megtenni a DK. 

 

Ezért támadnak Dobrevék

Minden jel arra mutat, hogy ezek az éppen haldokló Demokratikus Koalíció utolsó rúgásai. 

A legtöbb mérés szerint a DK támogatottsága jelenleg nem éri el az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Erre utalhat az is, hogy Dobrev Klára csak most jelentette be: sikerült összegyűjteni az országos lista állításához szükséges ajánlásokat. Tájékoztatása szerint a DK jelöltjei eddig több mint 71 egyéni választókerületben adták le a szükséges számú aláírást, így lehetőség nyílik az országos listaállításra. Ezzel szemben a kormánypártok már február 21-én mind a 106 választókerületben leadták az ajánlásokat, hasonlóan a Tisza Párthoz, de a Mi Hazánk is köröket vert ebben a DK-ra.

Az egyéni jelöltté váláshoz legalább ötszáz érvényes ajánlás szükséges. Az ajánlóíveket március 6-ig kell leadni, ezt követően a választási szerveknek négy nap áll rendelkezésükre az aláírások ellenőrzésére.

 

Régóta támadja a határon túli magyarokat a baloldal

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy Dobrev Klára a külhoni magyarok ellen hergel. A baloldali politikus már többször is megfogalmazta, hogy elvenné a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat. A külhoni honfitársak jogainak csorbítása nem újdonság a baloldaltól, az utóbbi évtizedekben rendszeresen ellenük kampányoltak. Ebben a kampányban részt vesz az ugyancsak DK-s Vadai Ágnes is, aki azt írta: „Igazságtalannak tartom, hogy az is szavazhasson választáson, aki nem él vagy nem élt Magyarországon!”

A mostanra a DK-hoz csatlakozott Jakab Péter pedig többször írta a Facebook-oldalán például, hogy a Nép Pártján elvenné a határon túliak szavazati jogát.

Jól illeszkedik ebbe a baloldali sorba Magyar Péter is,

aki Nagyváradon Erdélyt román földnek nevezte. A Tisza Tolna vármegyei embere, Kátai István pedig arról is beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét.

 

