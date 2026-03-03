Dobrev Klára küzd a politikai túlélésért – búcsúzóul hatalmasat rúgott a határon túli magyarokba

Mindent bevet a politikai túlélés érdekében Dobrev Klára: a Demokratikus Koalíció az igazságügyi bizottság előtt kezdeményezte, hogy vonják meg a határon túli magyarok szavazati jogát, de nem jártak sikerrel. A Fidesz leszavazta a DK javaslatát, de a Mi Hazánk sem támogatta az indítványt, ők szintén a határon túliak szavazati jogának fenntartása mellett érveltek. Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője leszögezte a döntés után a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján:

A Demokratikus Koalíció a továbbiakban is napirenden tartja a kérdést, és a kormányváltás után ismét kezdeményezni fogja a szabályozás megváltoztatását.

A közvélemény-kutatásokat és a realitást számba véve ezt a parlamentben már nem fogja tudni megtenni a DK.

Ezért támadnak Dobrevék

Minden jel arra mutat, hogy ezek az éppen haldokló Demokratikus Koalíció utolsó rúgásai.

A legtöbb mérés szerint a DK támogatottsága jelenleg nem éri el az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Erre utalhat az is, hogy Dobrev Klára csak most jelentette be: sikerült összegyűjteni az országos lista állításához szükséges ajánlásokat. Tájékoztatása szerint a DK jelöltjei eddig több mint 71 egyéni választókerületben adták le a szükséges számú aláírást, így lehetőség nyílik az országos listaállításra. Ezzel szemben a kormánypártok már február 21-én mind a 106 választókerületben leadták az ajánlásokat, hasonlóan a Tisza Párthoz, de a Mi Hazánk is köröket vert ebben a DK-ra.

Az egyéni jelöltté váláshoz legalább ötszáz érvényes ajánlás szükséges. Az ajánlóíveket március 6-ig kell leadni, ezt követően a választási szerveknek négy nap áll rendelkezésükre az aláírások ellenőrzésére.

Régóta támadja a határon túli magyarokat a baloldal

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy Dobrev Klára a külhoni magyarok ellen hergel. A baloldali politikus már többször is megfogalmazta, hogy elvenné a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat. A külhoni honfitársak jogainak csorbítása nem újdonság a baloldaltól, az utóbbi évtizedekben rendszeresen ellenük kampányoltak. Ebben a kampányban részt vesz az ugyancsak DK-s Vadai Ágnes is, aki azt írta: „Igazságtalannak tartom, hogy az is szavazhasson választáson, aki nem él vagy nem élt Magyarországon!”