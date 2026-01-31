Dobrev Klára rárontott a külhoni magyarokra, elvenné a szavazati jogukat

A törpepárttá zsugorodott Demokratikus Koalíció (DK) rendezvényén Dobrev Klára pártelnök végső elkeseredettségében ismét hadat üzent a külhoni magyaroknak. Az Index beszámolója szerint Dobrev a pártelnöki évértékelő beszédében a határon túli magyarok szavazati jogának elvételét sürgette.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt és nem viseli a döntése következményét!

– jelentette ki Dobrev Klára.

A régi baloldali hagyományoknak megfelelően a pártvezér úgy vélekedett, hogy

a határon túliak szavazati joga egy káros és igazságtalan intézmény, ami elárulja a magyar adófizetőket és megosztja a határon innen és határon túl élőket.

A baloldal mindig ellenségként tekintett a külhoniakra

Mondhatni menetrendszerű, hogy a határon túli magyarok ellen hergel Dobrev Klára. Tavaly szeptemberben még fizetett Facebook-hirdetésben kampányolt a határon túliak szavazati joga ellen.

A Demokratikus Koalíció mindig is ellenezte a külhoni magyarok választási jogát,

ezt többször ki is fejtették az elmúlt években.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A politikától mostanra visszavonult Gyurcsány Ferenc is folyamatosan uszított a külhoniak ellen. Még pár hónappal a bukása előtt is arról beszélt egy videóban, mennyire ellenzik a kettős állampolgárok szavazati jogát, pár órával később pedig tömören annyit írt közösségi oldalán:

Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt.

Gyorsan beszállt a versenybe Vadai Ágnes is, aki azt írta: „Igazságtalannak tartom, hogy az is szavazhasson választáson, aki nem él vagy nem élt Magyarországon!”

A mostanra a DK-hoz csatlakozott Jakab Péter pedig többször írta Facebook-oldalán például, hogy a Nép Pártján elvenné a határon túliak szavazati jogát.

Kampány a magyarok ellen

A baloldalon a külhoni magyarok elleni kampánynak hosszú története van, mivel maga Gyurcsány Ferenc volt az, aki még 2001-ben Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt tanácsadójaként azt javasolta: