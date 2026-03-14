Ebba Andersson eltűnt a ködben, csak részben adott magyarázatot a rejtélyre

Szombaton rendezték a sífutók hagyományos 50 kilométeres oslói versenyét. A férfiak futama az agyrázkódása miatt hiányzó Johannes Hösflot Klaebo hiányában is nyolcas norvég sikert hozott. A nőknél indult a táv olimpiai bajnoka, de Ebba Andersson egyszer csak eltűnt az oslói ködben. A svédek így is kisajátították a dobogót, s percekkel később végül Andersson is feltűnt a célban, de ő sem tudta pontosan, mi történt vele.

Koczó Dávid
2026. 03. 14. 18:35
Ebba Andersson az olimpián nyert 50 km-en, Oslóban a ködben elesett, a svéd sífutó maga sem tudta pontosan megmondani, mi történt vele Fotó: AFP/Stefano Rellandini
A milánói–cortinai téli olimpia után a világ legjobb sífutói Oslóban is összecsaptak az ikonikus 50 km-es távon, ezúttal szabadstílusban. A férfimezőnyből hiányzott két napja elszenvedett agyrázkódása miatt az olimpiai bajnok Johannes Hösflot Klaebo, valamint az olimpián bronzérmes Emil Iversen is, mégis nyolcas (!) norvég siker született. Einar Hedegart győzött, akit az olimpia alatt aranyérme után is kritizáltak Norvégiában. Az oslói ködben azonban az igazi drámát a női verseny hozta: 20 km környékén egyszer csak eltűnt a táv olimpiai bajnoka, Ebba Andersson.

Ebba Andersson rejtélyes eltűnése ellenére taroltak a svédek a ködös oslói 50 km-es sífutóversenyen: Linn Svahn, Frida Karlsson és Jonna Sundling ünnepel
Fotó: AFP/NTB/Terje Pedersen

A köd miatt nehéz volt követni a versenyt, a norvég Astrid Öyre Slind bukása helyett is csak azt találták meg a kamerák, amikor visszaevickélt a pályára. Andersson esetében viszont még ennyi támpont sem volt.

Hova tűnt Ebba Andersson?

– Valami történt vele, de nem tudom, micsoda – mondta a svéd televíziónak Ida Ingemarsdotter, aki maga is olimpiai aranyérmes sífutásban, ma pedig már edzőként dolgozik.

Andersson barátja, Gustaf Berglund, aki maga is versenyzett még ekkoriban – végül 16. lett a férfiak korábban elindított versenyében –, úgy hallotta valakitől, hogy a párja elesett, de Andersson maga egészen addig nem jelent meg a közvetítésben, amíg 6:48 perccel győztes honfitársa, Frida Karlsson mögött célba nem ért.

A svédek egyébként Andersson drámai eltűnése ellenére kisajátították a dobogót a nagy rivális otthonában, a táv világbajnoka, Karlsson mögött Linn Svahn és Jonna Sundling, a sprint olimpiai, illetve világbajnoki címvédője lett a második és a harmadik.

Andersson és Klaebo idénye is befejeződött?

Ebba Andersson érthető módon nem vette ki a részét honfitársai ünnepléséből, s bár azt megerősítette, hogy valóban bukott, igazán pontosan ő sem tudta elmondani, mi történt vele.

Elestem a harmadik körben. Úgy éreztem, mintha bevertem volna a fejemet, nem tudtam, hogy folytatnom kellene-e. Végül elküzdöttem magam a célig

– mondta a svéd olimpiai bajnok, aki kilátásba helyezte, hogy a balesete miatt kihagyja a jövő heti, Lake Placid-i idényzárót.

Anderssonhoz hasonlóan Klaebo amerikai utazása is kérdéses, egyelőre csak az biztos, hogy az eredetileg tervezett vasárnapi repüléshez képest módosul a terv, de később még útra kelhet, hogy megküzdjön a távolsági világkupáért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu