Nagy-Britannia — Terbócs István

Nem láthatta Szapporót, csodagólja még a Nemzetközi Jégkorong-szövetséget is megihlette

Sikeresen abszolváltuk a világbajnokság legfontosabb mérkőzését. A magyar jégkorong-válogatott harmadik mérkőzésen 5-0-ra legyőzte Nagy-Britanniát a hoki-vb-n és ezzel emberi számítás szerint bennmarad az elitben. Több hőse is volt a magyar csapatnak, a Bartalis István helyére beugrott Nagy Krisztián, valamint Terbócs István is duplázott, a csupán 17 éves Szongoth Domán góljára pedig a nemzetközi szövetség, az IIHF is felfigyelt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 22:45
Lényegében bennmaradást ér a britek elleni győzelem Forrás: MJSZ/Vörös Dávid
De ezzel még nem volt vége, előbb Terbócs István, majd Nagy Krisztián is betalált, tehát mindketten dupláztak, így alakult ki az 5-0-s végeredmény.

A  magyar jégkorong-válogatott tehát magabiztosan megnyerte a hoki-vb nekünk legfontosabb meccsét.

Mi a matek, máris bennmaradt a magyar jégkorong-válogatott?

Hogy miért jelent ez a siker lényegében máris bennmaradást? A britek is kikaptak már az osztrákoktól – ők 5-2-re, mi 4-2-re –, s a további meccseken mindkét csapattól bravúr lenne a pontszerzés.

Ha történetesen a britek még nyernének is egy mérkőzést rendes játékidőben, még az is kevés nekik, mert az egymás elleni eredmény nekünk kedvez. Legalább tehát négy pontot kellene még gyűjteniük.

Mi több, azt se zárjuk ki, hogy még Magyarország is szerezhet pontot. Kedden Ausztria legyőzte azt a Lettországot, amely korábban viszont Németországot verte meg. Miért ne okozhatna meglepetést a magyar jégkorong-válogatott is Lettország és/vagy Németország ellen?

Ez még odébb van. Most van három napunk, hogy élvezzük a sikert. A magyar válogatott legközelebb csak pénteken, Németország ellen lép jégre.

Szongoth Domán gólja:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

