Véget ért a találgatás: addig marad az olasz–albán migrációs megállapodás, ameddig Róma akarja

A megállapodás értelmében Olaszország albán területen működtet migránsokat befogadó központokat, azonban az albán külügyminiszter korábban kétségeket fogalmazott meg a megállapodás meghosszabbításával kapcsolatban. Ferit Hoxha május közepén az Euractivnak adott interjújában arra utalt:

az Olaszország számára Albániában működtetett, migránsokat befogadó központokról szóló megállapodás 2030 után már nem biztos, hogy érvényben marad.

Hoxha azzal érvelt, hogy Albánia esetleges EU-csatlakozása alapvetően megváltoztatná a megállapodás alapjául szolgáló jogi keretet.

Brüsszel az utóbbi időben felgyorsította Albánia csatlakozási folyamatát a Nyugat-Balkán stabilizálása érdekében, az olasz–albán megállapodás viszont csak addig működőképes, amíg Albánia kívül van az unión.

A Giorgia Meloni által támogatott, kiemelt projektnek számító megállapodás a jelenlegi formájában 2029-ig van érvényben.

A Giorgia Meloni és Edi Rama albán miniszterelnök által 2023 novemberében megkötött megállapodás alapján az olasz hatóságok az elfogott migránsokat Albániában létrehozott központokba vitték. A menedékkérelmeket ezekben a létesítményekben olasz személyzet vizsgálta meg, még azelőtt, hogy az érintettek beléphettek volna az Európai Unió területére.

Az olasz kormány becslése szerint a megállapodás öt év alatt mintegy 670 millió euróba kerülhet. Az olasz ellenzék több szereplője szerint azonban a végső számla akár az egymilliárd eurót is elérheti. Emiatt többen is beadványt nyújtottak be az olasz bíróságokhoz a közpénzek felhasználása miatt.