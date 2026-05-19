Véget ért a találgatás: addig marad az olasz–albán migrációs megállapodás, ameddig Róma akarja

Edi Rama albán miniszterelnök nyilatkozata pontot tett a hetek óta tartó találgatások végére. Bár Albánia felgyorsult EU-csatlakozása miatt sokan már az olasz–albán megállapodás bukását vizionálták, a kormányfő megerősítette: az illegális migráció kezelését célzó paktum addig marad érvényben, ameddig Olaszország akarja. Ha Albánia belépne az Európai Unióba, akkor az ott működő migránsközpontok jogi helyzete teljesen megváltozna. A megállapodás ugyanis arra épül, hogy a menedékkérelmeket még az EU területén kívül bírálják el.

2026. 05. 19. 21:11
Edi Rama albán miniszterelnök nyilatkozata pontot tett a hetek óta tartó találgatások végére Forrás: AFP
A megállapodás értelmében Olaszország albán területen működtet migránsokat befogadó központokat, azonban az albán külügyminiszter korábban kétségeket fogalmazott meg a megállapodás meghosszabbításával kapcsolatban. Ferit Hoxha május közepén az Euractivnak adott interjújában arra utalt: 

az Olaszország számára Albániában működtetett, migránsokat befogadó központokról szóló megállapodás 2030 után már nem biztos, hogy érvényben marad.

Hoxha azzal érvelt, hogy Albánia esetleges EU-csatlakozása alapvetően megváltoztatná a megállapodás alapjául szolgáló jogi keretet.

Brüsszel az utóbbi időben felgyorsította Albánia csatlakozási folyamatát a Nyugat-Balkán stabilizálása érdekében, az olasz–albán megállapodás viszont csak addig működőképes, amíg Albánia kívül van az unión.

A Giorgia Meloni által támogatott, kiemelt projektnek számító megállapodás a jelenlegi formájában 2029-ig van érvényben.

A Giorgia Meloni és Edi Rama albán miniszterelnök által 2023 novemberében megkötött megállapodás alapján az olasz hatóságok az elfogott migránsokat Albániában létrehozott központokba vitték. A menedékkérelmeket ezekben a létesítményekben olasz személyzet vizsgálta meg, még azelőtt, hogy az érintettek beléphettek volna az Európai Unió területére.

Az olasz kormány becslése szerint a megállapodás öt év alatt mintegy 670 millió euróba kerülhet. Az olasz ellenzék több szereplője szerint azonban a végső számla akár az egymilliárd eurót is elérheti. Emiatt többen is beadványt nyújtottak be az olasz bíróságokhoz a közpénzek felhasználása miatt.

Az albániai megállapodás volt Meloni legfőbb érve amellett, hogy Európának a külső feldolgozás irányába kell elmozdulnia – vagyis hogy a menedékkérelmeket még az uniós határon való átlépés előtt, harmadik országokban kell elbírálni.

Ha Albánia belépne az Európai Unióba, akkor az ott működő migránsközpontok jogi helyzete teljesen megváltozna. A megállapodás ugyanis arra épül, hogy a menedékkérelmeket még az EU területén kívül bírálják el.

Csakhogy Albánia uniós csatlakozása után ezek a központok már gyakorlatilag az EU területén belül működnének, így megszűnne az a jogi alap, amelyre az egész rendszer épül. 

Emiatt felmerül a kérdés, hogy a létesítmények tovább működhetnek-e Albániában vagy át kell őket helyezni egy másik, EU-n kívüli országba. Róma régóta Albánia egyik legfőbb támogatója az EU-csatlakozás ügyében, mivel stratégiai jelentőségű partnerként tekint az országra a Nyugat-Balkán stabilitása szempontjából. Albánia 2014 óta hivatalos EU-tagjelölt, Edi Rama pedig azt szeretné, hogy az ország 2027-re lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, és 2030-ra belépjen az Európai Unióba.

Az együttműködés az elmúlt években tovább erősödött Meloni és Rama jó kapcsolatának köszönhetően. 

 

Borítókép: Edi Rama és Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

