Súlyos csapás Giorgia Meloninak: Albánia felmondta az olasz migrációs alkut

Albania has announced that it will not renew its migrant agreement with Italy, due to expire in 2030, undermining Rome’s flagship model for tackling illegal migration and its broader attempt to position it as a blueprint for European Union policy.https://t.co/E08ouecXX1 — Brussels Signal (@brusselssignal) May 13, 2026

Milliárdos költségek eredmények nélkül

Az olasz állam becslések szerint közel egymilliárd eurót költött a projektre, amelyből a központok kiépítését és működtetését finanszírozták.

A két albániai létesítmény ugyan elkészült, de eddig alig száz migránst helyeztek el bennük.

A rendszer működését az olasz bíróságok döntései is nehezítették. Bár az Európai Bizottság korábban új és követendő megoldásként beszélt a modellről, a gyakorlatban jogi akadályokba ütközött a megvalósítása.