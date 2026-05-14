Súlyos csapás Giorgia Meloninak: Albánia felmondta az olasz migrációs alkut

A hivatalos albán közlés szerint Tirana nem kívánja meghosszabbítani az Olaszországgal kötött migrációs egyezményt, így az 2030-ban végleg hatályát veszti. Giorgia Meloni korábban az Európai Unió számára is követendő példaként beszélt a kihelyezett menekültügyi központokról, az albán döntés azonban komoly csapást jelent az olasz kormánynak. Brüsszel az utóbbi időben felgyorsította Albánia csatlakozási folyamatát a Nyugat-Balkán stabilizálása érdekében. Ez azonban egy feltűnő belső ellentmondást szül: az EU egyszerre fut két egymásnak ellentmondó cél után. Az olasz–albán megállapodás ugyanis csak addig működőképes, amíg Albánia kívül van az unión.

2026. 05. 14. 7:26
Milliárdos költségek eredmények nélkül

Az olasz állam becslések szerint közel egymilliárd eurót költött a projektre, amelyből a központok kiépítését és működtetését finanszírozták.

A két albániai létesítmény ugyan elkészült, de eddig alig száz migránst helyeztek el bennük.

A rendszer működését az olasz bíróságok döntései is nehezítették. Bár az Európai Bizottság korábban új és követendő megoldásként beszélt a modellről, a gyakorlatban jogi akadályokba ütközött a megvalósítása.

Az uniós bővítés és a migrációs modell paradoxona

Brüsszel az utóbbi időben felgyorsította Albánia csatlakozási folyamatát, részben a Nyugat-Balkán stabilizálása, részben az orosz és kínai befolyás ellensúlyozása érdekében. Ez azonban egy feltűnő belső ellentmondást szül: az EU egyszerre fut két egymásnak ellentmondó cél után. 

Az albániai megállapodás volt Meloni legfőbb érve amellett, hogy Európának a külső feldolgozás irányába kell elmozdulnia – vagyis hogy a menedékkérelmeket még az uniós határon való átlépés előtt, harmadik országokban kell elbírálni. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
