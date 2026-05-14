Súlyos csapás Giorgia Meloninak: Albánia felmondta az olasz migrációs alkut

Milliárdos költségek eredmények nélkül
Az olasz állam becslések szerint közel egymilliárd eurót költött a projektre, amelyből a központok kiépítését és működtetését finanszírozták.
A két albániai létesítmény ugyan elkészült, de eddig alig száz migránst helyeztek el bennük.
A rendszer működését az olasz bíróságok döntései is nehezítették. Bár az Európai Bizottság korábban új és követendő megoldásként beszélt a modellről, a gyakorlatban jogi akadályokba ütközött a megvalósítása.
